Dunantplatz wird umgestaltet: Zum Auftakt kommt ein Kunstprojekt

Die geplante Ansiedlung eines neuen Supermarktes will die Stadt für eine Umgestaltung des Dunantplatzes nutzen. Dabei geht die Verwaltung einen ungewöhnlichen Weg: Vor der konkreten Planung werden in der kommenden Woche zunächst Studenten das Gespräch mit den Menschen am Eichelkamp suchen und Ideen für eine temporäre Kunstaktion entwickeln.

Anwohner und Ortsrat fordern schon seit Jahren eine Aufwertung des Dunantplatzes. Der Platz am Eichelkamp entstand vor rund 60 Jahren mit einer aufwendigen Pflasterung, einer beeindruckenden Brunnenanlage und dem damals ersten Supermarkt in Wolfsburg. „Heute scheint die fast vollständig erhaltene Gestaltung an vielen Stellen etwas in die Jahre gekommen. Der Ort wird ganz überwiegend als Parkplatz wahrgenommen und genutzt“, räumt ein Stadtsprecher ein.

Der Eichelkamp braucht auch ein lebendiges Zentrum

Die bis spätestens 2024 geplante Ansiedlung eines Supermarktes auf der Westseite – als Ersatz für die anstehende Schließung des „Nahkauf“ um die Ecke – will die Stadt als Chance nutzen, um jetzt ganz grundsätzlich darüber nachzudenken, wie sich der Platz weiter entwickeln kann. „Natürlich ist die Stadt mehr für uns als nur Parkplätze und Nahversorgung. Ein lebenswerter Ort wie der Eichelkamp braucht auch ein lebendiges Zentrum“, sagt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Als Anstoß und Auftakt zum Dialog soll im Frühjahr 2021 eine „öffentlichkeitswirksame temporäre Installation“ auf dem Platz entstehen. Entwickelt wird diese von Studenten der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn auf Einladung der Stadt Wolfsburg. Für eine erste Analyse und ein Kennenlernen des Ortes werden die Studenten vom 29. September bis 2. Oktober auf dem Dunantplatz und im benachbarten Gemeindezentrum Heilig Geist arbeiten und recherchieren.

Dunantplatz: Mitte der 1960er Jahre hatten Autos und Fußgänger noch ausreichend Platz. Quelle: Stadt Wolfsbrg

Neben Gesprächsrunden mit Politik und Planern wollen die Studenten vor allem erfahren, wie die Bevölkerung am Eichelkamp, Anwohner, Nachbarschaft und andere Nutzer, ihren Platz sehen. Am Mittwoch, 30. September, gehen sie von 11 bis 14 Uhr direkt auf den Dunantplatz und suchen das Gespräch mit den Menschen, die hier wohnen und arbeiten. „Mit diesem etwas ungewöhnlichen künstlerischen Projekt möchten wir im Vorfeld einer städtebaulichen Planung die Chance nutzen, offen zu denken und neue Anregungen von außen zu erhalten“, sagt Hirschheide.

„Dabei brauchen wir unbedingt die Menschen vor Ort, die ihr Wissen mit uns teilen“, hebt Esther Orant vom Forum Architektur der Stadt hervor, die das Projekt koordiniert. „Natürlich sind auch Gäste aus anderen Stadtteilen gern gesehen.“ Es ist außerdem möglich, den Studenten vorab bis spätestens 30. September eine E-Mail zu schreiben an forum.architektur@stadt.wolfsburg.de.

Die Quartiersplätze der Nachkriegsmoderne, die alle zwischen 1950 und 1970 entstanden sind, prägen Wolfsburgs besondere Stadtstruktur und sind ein wichtiges stadtbildprägendes Erbe. Seit einigen Jahren konzentrieren sich hier baukulturelle Projekte, um Denkanstöße für eine Zukunftsentwicklung zu geben. 2018 hatte das Forum Architektur zum Beispiel ein „Wohnzimmer“ auf dem Marktplatz am Rabenberg mit einem begleitenden Programm organisiert.

