Dürrenmatts „Physiker“: Groteske Komödie zum Lachen und Nachdenken

Innenstadt

Viel Applaus gab es am Mittwochabend im Scharoun Theater für die Aufführung des Dürrenmatt-Stücks „Die Physiker“. Die Inszenierung von Herbert Olschok für das Tournee-Theater Thespiskarren war schnörkel- und tadellos vor einer weich gepolsterten Front mit Irren, die am Ende gar keine waren.

Das Stück beginnt in einem Irrenhaus mit einer Mordermittlung, die gar keine ist. Das ist Kommissar Voß (Christian A. Hoelzke) nicht ganz recht, aber Oberschwester Boll ( Sibylla Rasmussen) und Klinikchefin von Zahnd ( Helena Büttner) überzeugen ihn davon. Denn schließlich handelt es sich bei dem Täter um Einstein, und die Erdrosselung der Schwester Irene war doch nur ein unglückliches Vorkommnis.

Es ist von Beginn an eine abstruse, aber leise Komödie

Neben Einstein (Stepahn Bürgi) sitzt auch Isaac Newton ( André Vetters) in der ehemaligen Villa ein. Außerdem ist da noch der dritte Physiker Johann Wilhelm Möbius ( Peter Bause), der hält sich nicht für eine berühmte Person, unterhält sich aber regelmäßig mit König Salomo.

Es ist von Beginn an eine abstruse, aber leise Komödie, die sich um die Moral dreht. Geht es zunächst noch darum, ob ein Irrer ein Mörder ist, geht es sehr viel später darum, ob es richtig war, die Atombombe zu bauen. Am Ende stellt sich sogar die grundsätzliche Frage, ob die Physiker ihre Arbeit überhaupt irgendjemandem zur Verfügung stellen dürfen oder ob das zu gefährlich für die Menschheit wäre.

Denn Möbius ist nicht verrückt. Er hat sich bloß die Konsequenzen ausgemalt, wenn seine Arbeit in die Hände der Mächtigen fallen würde. Da gab er sich lieber als irre aus und versteckte sich im Irrenhaus. Doch Einstein und Newton waren auch nicht verrückt, sondern Undercover-Agenten, die unter falschem Namen auf Möbius angesetzt waren. Physiker Alec Jasper Kilton gab sich sogar als Herbert Georg Beutler aus, der dachte, er sei Albert Einstein, der sich als Isaac Newton ausgab.

Auch die zahlreichen Schüler hatten in dem sehr gut besuchten Theater hörbar ihren Spaß

Die Schauspieler spielten ihre Rollen mit einem Bierernst, was der grotesken Komödie die Krone aufsetzte und für das Publikum den besonderen Spaß an dem Stück ausmachte. Auch die zahlreichen Schüler hatten in dem sehr gut besuchten Theater hörbar ihren Spaß an dem Stück.

Dabei hat es einen relativ ernsten Hintergrund. Dürrenmatt schrieb das Stück 1961, kurz vor dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Ein halbes Jahr nach der Uraufführung im Frühjahr 1962 kam es zur Kubakrise und beinahe zum erneuten Einsatz der schlimmsten von Physikern erdachten Waffe: der Atombombe.

Das Stück geht nicht gut aus, denn am Ende ist die Chefin die wirklich Irre, die die Physiker belauscht, Möbius’ Aufzeichnungen kopiert und die Weltherrschaft ganz fest im Blick hat. Die zwei Ebenen der Groteske und des moralischen Diskurses funktionierten wunderbar miteinander. So war es dann eine sehr gelungene Aufführung, die mit lang anhaltendem Applaus für die Schauspieler endete.

Von Robert Stockamp