Westhagen

Bei dem Motiv für die Bluttat in Westhagen handelt es sich offensichtlich um eine Vergeltungstat im Zuge eines langjährigen Familienstreits. Der mutmaßliche Haupttäter im Alter von 46 Jahren ist der Onkel der Frau des getöteten ­25-Jährigen, die drei Söhne des Täters somit die Cousins, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte.

Zwei der jüngeren Beteiligten wurden bei dem Streit verletzt und zwischenzeitlich im Klinikum Wolfsburg und einem weiteren Krankenhaus behandelt. Mittlerweile sitzen der Vater (46) und seine drei Söhne (24 bis 25 Jahre) in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Die Ermittler versuchen nun, die genauen Hintergründe der Tat zu klären. „Wir wollen uns nicht an Spekulationen beteiligen“, sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters. Es komme nun darauf an, inwieweit die Familienmitglieder aussagen oder von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen.

Tötungsdelikt geht ein lange währender Familienstreit voraus

Das Tötungsdelikt am Stralsunder Ring hat offenbar einen Familienstreit als Vorgeschichte. Der jetzige mutmaßliche Haupttäter (46) war damals das Opfer einer Prügelattacke des getöteten 25-Jährigen und zwei seiner Brüder. Die Brüder mit deutscher Staatsangehörigkeit und türkischen Wurzeln waren dafür Anfang August vom Wolfsburger Amtsgericht verurteilt worden. Sie hatten zugegeben, den 46-Jährigen im August 2019 mit Fäusten, Hammer und Radmutterschlüssel attackiert zu haben. Bei ihrer Flucht überfuhren sie das Opfer auch noch mit dem Auto. Der Mann erlitt damals eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Prellungen des Rückens und des Schädels. Diese Gewalttat war nach Aussage der Angeklagten wiederum ein Racheakt: Ihr Vater sei von dem ­46-Jährigen am Vortag aufgrund eines bereits lange währenden Familienstreits verprügelt worden.

Das 25-jährige Opfer war für eine Prügelattacke auf den mutmaßlichen Täter verurteilt worden

Der ­25-Jährige wurde vom Jugendschöffengericht zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Der ­24-Jährige, der damals am Steuer des Autos saß, erhielt ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 1000 Euro. Der jüngste Bruder im Alter von heute 20 Jahren wurde nach dem Jugendstrafrecht zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Tragisch ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass der 25-Jährige und sein älterer Bruder in dem Prozess ankündigten, aus Wolfsburg wegziehen zu wollen – obwohl der jüngere der beiden sogar in Wolfsburg eine Arbeitsstelle hat. Sie seien von der Familie des damaligen Prügelopfers immer wieder bedroht worden. Nun gipfelte der Streit offenbar mit dem Tod des 25-Jährigen am Stralsunder Ring.

Kein Zusammenhang mit Messerattacke am Hochring

Ein Zusammenhang mit dem versuchten Totschlag auf einen 44-Jährigen am Hochring schließt die Staatsanwaltschaft dagegen aus. Dort endete ein Streit damit, dass auf den 44-Jährigen eingestochen wurde. Der Verletzte befindet sich zwar noch in medizinischer Behandlung, ist aber über den Berg. Der ­41-Jährige Haupttäter in diesem Fall sitzt in Untersuchungshaft. Die übrigen Beteiligten im Alter von 38, 50 und 71 Jahren befinden sich auf freiem Fuß. Alle vier hätten Angaben gegenüber den Ermittlern gemacht, die nun geprüft würden. „Alkohol dürfte eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben, dass der Streit eskalierte“, sagte Wolters. Was der Gegenstand des Streits war, lasse sich noch nicht sagen.

Von Christian Opel