Wolfsburg

Es war eine längerfristig angelegte Polizei-Aktion, die im Frühjahr 2019 zur Festnahme von mindestens vier Tatverdächtigen im Raum Harz und Wolfsburg wegen Drogenhandels führte: Im Rahmen monatelanger Observationen und Telefonüberwachungen war die Polizei Goslar auf mehrere Tatverdächtige gestoßen, die in Drogengeschäfte mit Kokain verwickelt waren. Vor dem Amtsgericht Wolfsburg musste sich nun ein 39-jähriger Wolfsburger als Mittelsmann von Drogengeschäften verantworten.

Am 20. Januar 2019 hatte die Polizei Goslar im Rahmen einer Telefonüberwachung mitgehört, wie sich ein Koch aus Goslar (42) und ein zweiter Verdächtiger für einen Drogendeal am Folgetag in Wolfsburg verabredeten. Über die Mobilfunknummer des Angerufenen kamen die Ermittler auf die Spur des nun in Wolfsburg angeklagten 39-jährigen Familienvaters.

Anzeige

Die Ermittler verloren bei der Observation die Spur des Goslarers

Am Folgetag lief der Deal, die Ermittler verloren jedoch bei der Observation die Spur des Goslarers. Aber sie hatten Glück: Der Käufer wandte sich erneut telefonisch an den Vermittler, weil der Verkäufer, also der hinter dem Vermittler steckende Großdealer, dem Abnehmer nur 20 Gramm statt der vereinbarten 30 Gramm Kokain zu einem Preis von 1350 Euro übergeben hatte, und der Geprellte nun die restlichen zehn Gramm einforderte.

Für das Schöffengericht Wolfsburg stellte sich nun die Frage, ob der Wolfsburger dem Koch aus Goslar tatsächlich selbst Drogen verkauft oder nur Geschäfte vermittelt habe. Der Anwalt des Angeklagten trug im Prozess Bedenken vor, ob der Angeklagte überhaupt zweifelsfrei als Telefonierender identifiziert werden könne. Hierbei offenbarte sich, dass Inhaber der besagten Handynummer ein ganz anderer Name sei, die Nummer aber im Jahr 2015 bei Polizeiermittlungen wegen Drogengeschäften mit dem jetzt Angeklagten in Verbindung gebracht worden war.

Der zweifelsfrei überführte Drogendealer aus Goslar ist bereits verurteilt worden

Aufgrund dieser dünnen Beweislage einigten sich die Parteien schließlich, das Verfahren gegen eine Zahlung von 1800 Euro an die Staatskasse einzustellen. Der dagegen zweifelsfrei überführte Drogendealer aus Goslar ist bereits zu zwei Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Weitere Verfahren gegen mindestens zwei andere Tatverdächtige laufen noch.

Von der Redaktion/swi