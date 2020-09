Wolfsburg

Die Corona-Krise wirkt sich auf alle Bereiche des Lebens aus. Auch auf jene, über die seltener in der Öffentlichkeit gesprochen wird. So lautete das Fazit der CDU-Sozialpolitikerinnen Ludmilla Neuwirth und Angelika Jahns nach einem Besuch in der Christlichen Drogenberatungsstelle in Wolfsburg. Die Suchtberatung und Drogenarbeit müsse wegen Corona unter erschwerten Bedingungen stattfinden.

Leiter: Täglich bis zu 50 Menschen in der Einrichtung

Um sich über die Arbeit der Drogenberatung zu informieren, sprachen Neuwirth und Jahns mit Leiter Andreas Zimpfer über die Herausforderungen in der Einrichtung. „Wir lassen unsere Klienten nicht alleine und haben die Arbeit den Bedürfnissen der Besucher angepasst. Trotz der Beschränkungen wird die Anlaufstelle jeden Vormittag von bis zu 50 Personen genutzt“, berichtete Zimpfer.

Anzeige

Laut der Christdemokratinnen ist die Einrichtung notwendig und wertvoll. Eine wertschätzende und akzeptierende Haltung gegenüber den Drogenabhängigen sei die Grundlage der Drogenarbeit. Die Helfer akzeptierten den Konsum der Klienten. Es werde nicht versucht, die Sucht zu beseitigen, sondern die mit der Abhängigkeit entstehenden Probleme zu bewältigen. Dabei ginge es um die Sicherung des Überlebens in einem möglichst menschenwürdigen Umfeld.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Konkrete Hilfe: Essen, Duschen, Wäsche waschen

In der Einrichtung bekommen die Betroffenen konkrete Überlebenshilfe und werden dabei unterstützt, sich sowohl gesundheitlich als auch sozial zu stabilisieren. Angeboten wird ein günstiges Essen, Möglichkeiten zum Duschen oder Wäsche waschen und eine Kleiderkammer – Angebote, die Abhängigen oftmals nicht zur Verfügung stünden. Die Mitarbeiter der Drogenberatung hören zu, helfen in der Krise oder unterstützen beim Umgang mit Behörden wie der Arbeitsagentur oder dem Sozialamt, teilt Neuwirth mit.

Dabei kooperiert die Christliche Drogenarbeit mit weiteren sozialen Einrichtungen in Wolfsburg und ist im Netzwerk der Niedersächsischen Drogenarbeit verankert. Nur durch das Engagement der vielen Ehrenamtlichen sei es möglich, die Beratung so breit aufzustellen.

Von der Redaktion