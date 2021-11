Drogen und Schreckschusswaffen: Wie Silvester in Westhagen eskalierte

Wolfsburg

Erschüttert zeigten sich viele Westhagener nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in Westhagen in der Silvesternacht 2019/2020. Nun stehen drei junge Männer aus Wolfsburg und ein Braunschweiger wegen schwerem Landfriedensbruch und Verstoß gegen das Waffengesetz vor dem Landgericht Braunschweig. Sie sollen mit Schreckschusspistolen und Feuerwerkskörpern auf Polizisten und Feuerwehrleute geschossen haben.

Die Beschuldigten zeigten sich am ersten Verhandlungstag reumütig und zum Teil geständig, an Details erinnerten sich die vier aber nur bruchstückhaft. Von der Brandstiftung im Schulzentrum und dem damit verbundenen Feuerwehreinsatz hätten sie gar nichts mitbekommen. Drei von ihnen hatten nach eigener Aussage in der Silvesternacht deutlich über den Durst getrunken, als sie auf dem Marktplatz in Westhagen eintrafen, wo insgesamt 80 Menschen mehr als ausgelassen „gefeiert“ haben sollen. Keiner der drei Angeklagten, bei denen Schreckschusswaffen sichergestellt wurden, besaß den dafür erforderlichen kleinen Waffenschein.

„Jeder hat eine Waffe und jeder schießt da rum“

Der älteste, mehrfach vorbestrafte Angeklagte (24) will neben einer großen Menge Whiskey-Cola auch LSD und Kokain konsumiert haben. Die Waffe habe ein „Kollege“ für ihn gekauft. „Jeder hat eine Waffe und jeder schießt da rum“, meinte der Westhagener. Bis auf die Festnahme könne er sich kaum an etwas erinnern. Auf Nachfrage gab er an, mit Platzpatronen auf dem Marktplatz in die Luft geschossen zu haben, so wie etwa neun weitere Leute.

Brandspuren im Klassenzimmer: In der Silvesternacht 2019/2020 legte ein Mob Feuer im Schulzentrum Westhagen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden sie von der Menge unter Beschuss genommen. Quelle: Roland Hermstein/Archiv

Schüsse in Richtung von Polizei und Feuerwehr

Als die Polizei eintraf und die Menschen von der Treppe vor dem Schulzentrum zurückdrängte, seien die Einsatzkräfte aus der Menge heraus übelst beschimpft worden. So schilderte es auch ein 20-Jähriger, der zusammen mit dem älteren Angeklagten mit viel Alkohol gefeiert hatte. Die Menschenmenge auf dem Marktplatz habe auf die Einsatzkräfte mit Schreckschusswaffen und Feuerwerkskörpern gezielt. Er selbst habe einen „Polenböller“ in Richtung der Polizei geworfen.

„Mir war nicht bewusst, wie das dort enden wird.“

Der jüngste, damals noch ­17-jährige Angeklagte, sagte, er sei an Silvester nach der Feier bei seiner Familie zum Roten Platz gegangen und habe sich zu einer Gruppe Feiernder auf der Mitte des Marktplatzes gesellt. Es habe eine ausgelassene Stimmung geherrscht, die beim Eintreffen der Polizei in Aggression umgeschlagen sei. Schreckschusswaffen seien herumgereicht worden. Er habe mit einer Waffe einmal in Richtung der Polizisten geschossen. Warum, könne er sich rückblickend nicht erklären. „Aus Gruppenzwang, aus Neugier. Mir war nicht bewusst, wie das dort enden wird“, so der heute 19-Jährige, der in Braunschweig lebt.

„Ich wollte niemals jemanden verletzten“

Ein heute ebenfalls 19-jähriger Angeklagter sagte, er könne sich kaum an etwas erinnern, weil er „ziemlich voll“ gewesen sei. „Ich habe auch geschossen, aber nur in die Luft, nicht auf Polizisten. Ich wolle niemals jemanden verletzen“, beteuerte der Wolfsburger. Die Schreckschusswaffe habe er zuvor bei einem Kumpel mitgehen lassen. Als er später den Platz schon verlassen hatte, sei er „aus Reflex“ zusammen mit anderen Feiernden vor Polizisten geflüchtet und festgenommen worden, wobei er verletzt worden sei.

Spuren einer eskalierten Silvesterparty:„Da fliegen die Böller und Raketen nur so durch die Gegend“, schilderte es einer der Angeklagten. Quelle: Roland Hermstein

Er habe nichts gegen die Polizei. Vor seiner jetzigen Ausbildung habe er selbst ein Praktikum bei den Ordnungshütern absolviert. Wie auch die anderen Angeklagten entschuldigte er sich bei den Einsatzkräften. „So etwas macht man nicht. Es ist mir peinlich, wenn ich heute darüber rede.“

Menschen beschießen sich gegenseitig mit Pyrotechnik

Bedenklich: Nach Schilderungen der Angeklagten werde auf dem Marktplatz immer wieder mit Pyrotechnik zwischen Gruppen hin- und hergeschossen. „Da fliegen die Böller und Raketen nur so durch die Gegend“, sagte der 19-jährige Wolfsburger. Dieses Mal hätten sich die gefährlichen Attacken dann gegen die Einsatzkräfte gerichtet. Der Prozess soll am Mittwoch fortgesetzt werden, dann sollen unter anderem Polizisten und Feuerwehrleute als Zeugen aussagen.

