Die Zahl drogenabhängiger Menschen in Wolfsburg, die sich in der Drogenberatungsstelle „Drobs“ beraten ließen, ist gestiegen. Und auch die Zahl verstorbener Drogenkonsumenten hat in Wolfsburg zugenommen. Udo Eisenbarth, Leiter der Beratungsstelle, erklärt im WAZ-Interview die Hintergründe.