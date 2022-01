Wolfsburg

Die vielen Scherben am Rothenfelder Markt und der Müll sind nur ein Symptom für das, was die Anwohner umtreibt. Sie berichten über Schlägereien, Bedrohungen, Einbrüche. Ausgangspunkt sei die Drogenszene auf einem Parkplatz zwischen Bürozulieferer Staples und Esso-Tankstelle. „Das ist ein regelrechter Drive-In. Die Dealer kommen ans Fenster“, sagt ein ­50-jähriger Anwohner. Dagegen müsse die Stadt endlich etwas tun.

Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen, auf dem Foto wollen er und drei weitere Betroffene unerkannt bleiben. Sie hätten Angst vor Übergriffen. Mehrfach seien sie schon beleidigt, angepöbelt und bedroht worden. Vom Busbahnhof am Studentenwohnheim vorbei in Richtung des Parkplatzes ziehe sich eine Art Einflugschneise für Dealer und Drogenabhängige, so beschreibt es der 50-Jährige.

„Leute mit Hausverbot kommen trotzdem zum Klauen wieder“

Die zerdepperten Hinweistafeln für die Waschanlage der Tankstelle ersetzt die Pächterin der Tankstelle, Anashen Pirali, inzwischen nicht mehr. Die Kundschaft bleibe ohnehin aus, weil sie sich bedroht fühle. Im Shop komme es immer wieder zu Diebstählen. „Leute mit Hausverbot kommen trotzdem zum Klauen wieder.“ Frauen beschäftigt sie gar nicht mehr an der Kasse. Einige hätten wegen der Zustände hinter der Tankstelle gekündigt.

Immer wieder Scherben: Anwohner beklagen sich über Müll, Schlägereien und Drogenhandel vor ihrer Haustür. Quelle: Christian Opel

In den Grünanlagen liegen Schnapsflaschen, Taschentücher – manchmal Kot. Die Menschen erleichterten sich dort, sagen Anwohner. Dazu kämen die Ruhestörungen. „Wenn man im Garten sitzt, hört man rund um die Uhr Fäkalsprache“, sagt der ­50-Jährige. Immer wieder habe er die Polizei gerufen. Vor zwei Jahren zog er ins Eigenheim in Rothenfelde. Die Lage. Die schönen Fachwerkhäuser. „Was hier passiert, stand auf keinem Zettel“, sagt er.

Alle Betroffenen haben schon Anzeigen erstattet

Einmal, als die Überwachungskamera an der Waschanlage einen offensichtlichen Drogendeal filmt, ruft Pirali die Polizei. „Am nächsten Tag stand einer der Leute vor mir und hat mich bedroht“, sagt sie. Mehrfach seien die Reifen ihres Autos von Schrauben durchbohrt gewesen. Sie will sich nicht einschüchtern lassen, doch ist wie die anderen Betroffenen frustriert. Taparazzi-Verpächter Philipp Hofmann berichtet, wie einmal wie aus dem Nichts ein Fahrrad aus dem Büro verschwand. Mehrfach hätten sie Anzeigen wegen Einbrüchen und Diebstählen erstattet. Viele Verfahren seien trotz Videoaufnahmen und Fotos der Taten im Sande verlaufen.

Müll, Unrat, Taschentücher: Die Verschmutzung der Grünflächen ist für die Anwohner das kleinste Problem. Quelle: Boris Baschin

Viel schwerer als die Schäden wiegt die psychische Belastung. „Wir haben alle Familien und fühlen uns hier nicht mehr sicher“, sagt Tobias Senft vom Atelier-Café. Nach einigen größeren Polizeieinsätzen starten acht Betroffene im Mai 2021 eine Initiative. Sie schreiben an den Eigentümer des Parkplatzes Frank-Oliver Knott, berichten von den Drogendeals, den Schlägereien und fordern ein dauerhaftes Sicherheitskonzept. Knott wendet sich an die Stadt. „Das Ordnungsamt sagte, es sei nicht zuständig und verwies an die Polizei“, berichtet er. Die habe ihm gesagt, man verstärke die Kontrollen. Es sei ein Gespräch mit Polizei und Stadt geplant, für das aber noch kein konkreter Termin feststehe.

Polizei und Stadt beraten in Sicherheitspartnerschaft Nordkopf

„Die Stadt hat Kenntnis von den Beschwerden und steht dazu im engen Austausch mit der Polizeiinspektion“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Aufgrund der Nähe zu Nordkopf und Innenstadt sowie „diversen Schnittmengen im Teilnehmerinnenkreis sollten die Vorkommnisse in der nächsten Sitzung der „Sicherheitspartnerschaft Nordkopf“ beraten werden. „Diese Partnerschaft setzt sich aus verschiedenen Anliegern und Institutionen rund um den Nordkopf zusammen, unter anderem auch Stadt und Polizei, und hat sich der Erhöhung der subjektiven und objektiven Sicherheit verschrieben“, heißt es weiter.

Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch: „Die Polizei und die Stadt Wolfsburg sind im Bereich der Gefahrenabwehr im regelmäßigen Austausch und reagieren lageangepasst auf Entwicklungen.“ Quelle: Boris Baschin

Nachfrage zur objektiven Sicherheit in Rothenfelde: „Es kommt immer mal wieder zu Straftaten wie Körperverletzungen, Diebstählen, Sachbeschädigungen, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Genaue Zahlen für 2021 könne man noch nicht nennen, in den vergangenen fünf Jahren sei die Entwicklung nahezu gleichbleibend. Heißt: Es wird nicht schlimmer, aber auch nicht besser.

Polizei reagiert mit zusätzlichen Streifen und Kontrollen

Was tun? Die Polizei sagt, man reagiere gemeinsam mit der Stadt „lageangepasst“ auf Entwicklungen. Mehr Streifen, mehr Kontrollen. Das müsse für andere nicht immer sichtbar sein. „Dabei kann es sich auch um Zivilstreifen handeln“, betont aus dem Bruch. Man habe im vergangenen Jahr verstärkt Präsenz gezeigt und werde es auch dieses Jahr tun, wenn man es für erforderlich halte. 2018 führte die Polizei eine Großrazzia am Nordkopf durch und verstärkte den Druck auf die Drogenszene mit wiederholten Kontrollen.

Treffen mit Polizeichefin und Ortsrat geplant

Was ist mit der subjektiven Sicherheit? Ortsbürgermeister Erich Schubert (SPD) sagt, von Drogendeals sei ihm noch nichts zu Ohren gekommen. Die Treffs der Trinkerszene seien jedoch bekannt. „Letztes Jahr haben wir bei einer Aufräumaktion Unmengen von unappetitlichem Müll weggeschafft.“ Es sei ohnehin ein Treffen mit Polizeichefin Petra Krischker und dem Ortsrat geplant. „Wir müssen uns anhören, was wir für Möglichkeiten haben, um da Ordnung reinzubringen“, sagt Schubert.

Ortsbürgermeister Stadtmitte Erich Schubert: „Letztes Jahr haben wir bei einer Aufräumaktion Unmengen von unappetitlichem Müll weggeschafft.“ Quelle: Thomas Koschel

Derzeit sind Nordkopf und Kaufhof laut Polizei „eher unauffällig“. „In der kalten Jahreszeit beruhigt sich die Lage etwas“, bestätigt Hofmann. Richtig ruhig ist es aber auch nicht. Am Tag, als sich die WAZ mit ihm trifft, hat die Polizei ihm einen Schaden gemeldet, von dem er noch gar nichts wusste. Das Glas in der Hintertür zum Restaurant ist beschädigt. Im Sommer, befürchten er und andere Betroffene, wird es wieder schlimmer.

Von Christian Opel