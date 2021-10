Dresdener Ring in Westhagen: So soll der neue Kreisel aussehen

Wolfsburg

Nach rund zweijähriger Planungszeit beginnt am Montag, 4. Oktober, der Umbau der Kreuzung von Dresdener Ring, Halberstädter Straße und Stralsunder Ring in Westhagen. Der geplante Kreisel bildet das letzte Sanierungsprojekt im Rahmen des Programmes Soziale Stadt.

Und so soll der neue Kreisel aussehen: Vorgesehen ist „eine großzügige und sichere Verkehrsanlage“ mit einem Fahrbahndurchmesser von 35 Metern. An allen vier Aus- und Zufahrten des Kreisels soll es Überwege für Fußgänger geben. Die angrenzenden Fußwege will die Stadt ebenfalls neu anlegen. An drei von vier Seiten trennen zum Teil mit Bäumen bepflanzte Grünstreifen die Gehwege von der Fahrbahn. Auf der Mittelinsel sollen Gräser, Stauden und Bäume wachsen.

Der Bau soll rund fünf Monate dauern

Die Stadt geht davon aus, dass der Bau abhängig von der Witterung im kommenden Winter rund fünf Monate in Anspruch nehmen wird. Das Projekt ist in zwei Bauabschnitte in der Ost-West-Achse geteilt, damit die Halberstädter Straße mit ihren Läden und das Schulzentrum nicht komplett abgehängt werden. „Der Verkehr wird an der Baustelle im Kreuzungsbereich mit einer Ampelanlage gelenkt“, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Während der Bauphase sind durch die halbseitige Bauweise und die Ampel im Kreuzungsbereich alle Grundstücke erreichbar.

Eine Umleitung für den Verkehr erfolgt während der beiden Bauabschnitte über die Frankfurter Straße und den nördlichen Dresdener Ring beziehungsweise umgekehrt und wird ausgeschildert sein. Die genaue Streckenführung ist auch im Internet auf der Seite des Sanierungsgebiets Westhagen (https://www.wolfsburg.de/newsroom/2014/12/16/17/06/stadterneuerung_westhagen) einsehbar.

Die Kreuzung in Westhagen: Der Bau erfolgt in zwei Abschnitten. Quelle: Boris Baschin

WVG-Busse fahren anders

Außerdem gibt es aufgrund der Baustelle Änderungen beim Busfahrplan: Ab Montag, 4. Oktober, kann die WVG die Haltestelle „Halberstädter Straße“ bis auf Weiteres beidseitig nicht mehr anfahren. . Auf den WVG-Linien 201, 211, 212, 221, 227, 262 und 263 sowie einigen Schulfahrten der Linien 203 und 218 sind daher Fahrplananpassungen notwendig. Nähere Informationen rund um die baustellenbedingten Umleitungsstrecken, geänderten Haltestellen sowie den Abfahrtszeiten in den gesondert veröffentlichen Fahrplänen unter https://www.wvg.de/fahrgastinfo/fahrplaene.html.

