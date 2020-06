Dreieinhalb Jahre Jugendstrafe nach Messerangriff auf Türsteher in Wolfsburg

Braunschweig

Im Prozess um einen Messerangriff auf einen Türsteher im Kaufhof hat das Landgericht Braunschweig am Donnerstag einen 17 Jahre alten Wolfsburger wegen versuchten Mordes zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das Opfer war bei der Attacke in der Wolfsburger Kneipenmeile dank einer metallverstärkten Schutzweste unverletzt geblieben.

Staatsanwaltschaft forderte viereinhalb Jahre Jugendstrafe

In dem nicht öffentlichen Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts hatte die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von viereinhalb Jahren wegen versuchten Mordes gefordert, teilte eine Gerichtssprecherin auf WAZ-Anfrage mit. Der Verteidiger des Angeklagten plädierte auf eine Verurteilung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. In seinem Urteil hielt das Gericht dem 17 Jahre alten Asylbewerber aus Somalia zugute, dass das Opfer weder physische noch psychische Verletzungen davongetragen hatte und der Angeklagte bislang nicht gerichtlich in Erscheinung getreten war.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 17-Jährige am frühen Morgen des 5. Januar mit einem Messer auf den Rücken des 27 Jahre alten Opfers eingestochen hatte. Der Türsteher hatte dem Angreifer zuvor den Zutritt in die Gaststätte „K Four“ verwehrt, weil der Angeklagte andere Besucher im Kaufhof belästigt haben soll.

Von Florian Heintz