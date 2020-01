Dreieinhalb Jahre Haft nach Tritten gegen Kopf von Fußball-Fan

Hildesheim/Calberlah

Weil er einen Anhänger des VfB Stuttgart krankenhausreif getreten hat, muss ein heute 31 Jahre alter mutmaßlicher Fan des VfL Wolfsburg für dreieinhalb Jahre hinter Gitter.

Der Bundesgerichtshof ( BGH) habe ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Hildesheim bestätigt und die Revision des Angeklagten verworfen, teilte das Landgericht am Mittwoch mit. Das Landgericht hatte den 31-Jährigen im Februar 2019 wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Opfer erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht

Die Gewalttat ereignete sich am 3. Februar 2018nach dem Bundesliga-Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart (1:1). Nach dem Ausstieg aus einem Regionalzug von Wolfsburg nach Calberlah (Kreis Gifhorn) hatte der 31-Jährige einem 50 Jahre alten Stuttgart-Fan dessen Fan-Schal entrissen, ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt und zweimal wuchtig gegen den Kopf getreten. Nach Überzeugung der Richter nahm der Täter dabei tödliche Verletzungen seines Opfers billigend in Kauf. Das Oper erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht und musste operiert werden.

Zweiter Angeklagter bekam Bewährungsstrafe

Ein zweiter 24 Jahre alter Angeklagter hatte dem 50-Jährigen zweimal in den Bauch getreten. Er hatte seine Verurteilung zu einem Jahr Haft auf Bewährung akzeptiert. Beide Angeklagte hatten sich in der Hauptverhandlung weitgehend geständig gezeigt und sich bei dem Geschädigten entschuldigt. Der 31-jährige hatte zudem ein Schmerzensgeld an ihn gezahlt. Nach der Tat war er nicht in Untersuchungshaft gekommen, nun aber muss er seine dreieinhalbjährige Freiheitsstraße verbüßen.

