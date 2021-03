Wolfsburg

Wie gefährlich und heimtückisch das Coronavirus besonders für ältere Menschen ist, zeigt ein Blick auf die Todeszahlen in Wolfsburg: Fast drei Viertel der Corona-Toten lebten in Pflegeheimen, die meisten im Hanns-Lilje-Heim.

Als es dort im Frühjahr vergangenen Jahres zu einem Ausbruch kam, zeigten überraschend viele der Erkrankten keine Symptome, Schnelltests auf das Virus gab es nicht. Viele der an Demenz erkrankten Seniorinnen und Senioren verstanden nicht, warum sie Abstand halten sollten. Berührungen sind eine wichtige Form der Kommunikation, erst recht, wenn die Worte fehlen. Die Heimleitung und die Pflegekräfte, das zeigen die mittlerweile eingestellten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, taten alles Mögliche, um Ansteckungen zu verhindern. Trotzdem starben insgesamt 47 der infizierten Bewohnerinnen und Bewohner.

Jeder zehnte Heimbewohner in Wolfsburg infiziert sich mit dem Coronavirus

In Wolfsburg gibt es laut der Stadtverwaltung 13 Alten- und Pflegeheime mit insgesamt 1290 Plätzen, außerdem sechs Tagespflegen mit Platz für 95 Pflegebedürftige. In vier der Einrichtungen gab es Corona-Fälle. Insgesamt infizierten sich 136 Seniorinnen und Senioren, also rund zehn Prozent der Bewohnerschaft, wenn man die volle Belegung aller Einrichtungen annimmt. 51 von ihnen starben, also mehr als jeder dritte. Rund 74 Prozent der insgesamt 69 Corona-Toten in Wolfsburg lebten in Pflegeheimen.

Das Risiko eines schweren Verlaufs bei einer Corona-Infektion steigt mit dem Alter. Auch das spiegelt sich in den Zahlen wider. Von den 51 Verstorbenen in den Pflegeheimen waren drei 70 Jahre oder jünger, 13 waren zwischen 71 und 80 Jahre alt, 21 waren 81 bis 90 Jahre alt, 14 über 90 Jahre. Unter den Verstorbenen waren 20 Frauen und 31 Männer.

Grablicht vor dem Hanns-Lilje-Heim: In der Pflegeeinrichtung starben bei einem Ausbruch im Frühjahr 47 Menschen.

Wie das Virus in die Heime gelangt ist, lässt sich nicht in jedem Fall nachverfolgen. „Manchmal gab es infizierte Angehörige und Mitbewohner*innen oder Pflegepersonal gleichzeitig“, teilte die Stadt auf Anfrage schriftlich mit. Im Hanns-Lilje-Heim reichte nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft der Kurzaufenthalt eines Mannes, um die Krankheit einzuschleppen. Die Infektion wurde erst später festgestellt, als der Senior ins Klinikum gebracht wurde. Der 91-Jährge starb zwei Wochen später. Den letzten Todesfall einer Heimbewohnerin meldete die Stadt am 20. Januar. Eine 87-Jährige, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, starb im Wolfsburger Klinikum.

Die Impfquote beim Pflegepersonal liegt inzwischen bei mehr als 70 Prozent

Die große Hoffnung ruht nun auf den Impfungen. Als im Januar endlich der lang ersehnte Impfstoff in Wolfsburg eintraf, versorgten mobile Teams mit dem Vakzin als erstes Bewohnerschaft und Personal von Pflegeheimen. Mehr als 90 Prozent der Seniorinnen und Senioren wollten sich impfen lassen. Bis Mitte Februar erhielten sie ihre Zweitimpfung. Der volle Impfschutz ist laut Robert-Koch-Institut etwa sieben bis 14 Tage nach der zweiten Impfung zu erwarten.

Inzwischen hat sich auch die Impfbereitschaft beim Personal verbessert, wie Stadtrat Andreas Bauer jüngst in einem Online-Pressegespräch erklärte. Demnach liege die Quote inzwischen bei mehr als 70 Prozent. Und die Heime könnten noch nicht geimpftes Pflegepersonal sowie Bewohnende bei der Stadt nachmelden: „Die Nachmeldungen werden gesammelt und die Personen werden dann geimpft, sobald wieder Impfstoff verfügbar ist“, teilt eine Stadtsprecherin mit.

„There is no glory for prevention“, so hat es der Virologe Christian Drosten einmal im Podcast beim NDR erklärt – es gibt keinen Ruhm für die Prävention gegen das Virus. Oder anders gesagt: Viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger verzichten seit mehr als einem Jahr auf vieles, was ihnen lieb ist, ohne je zu erfahren, wie viele Menschen sie durch Lockdown, Besuchsverbote oder Hygienemaßnahmen vor einer möglicherweise schweren oder gar tödlichen Erkrankung mit dem Virus bewahrt haben. Es ist besser als anders herum.

