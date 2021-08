Wolfsburg

Bei einem Auffahrunfall auf der Breslauer Straße sind am Donnerstagabend drei Autofahrer leicht verletzt worden. Zwei Autos hielten vor einer roten Ampel – das bemerkte der 21-jährige Fahrer eines Polos zu spät und fuhr auf.

Um 18.18 Uhr war ein 28-jähriger Golf-Fahrer von der Mecklenburger Straße kommend auf der Breslauer Straße in Richtung Grauhorststraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer mit seinem gleichaltrigen Beifahrer. Ein 21-Jähriger Polo-Fahrer war ebenfalls in die Richtung unterwegs. An einer Ampel mussten die Autos halten, was dem Golf und dem BMW auch gelang.

„Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte der Polo-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den BMW auf, der wiederum auf den Golf geschoben wurde“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Der Golf-Fahrer sowie die beiden 18-jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten aber nicht an der Unfallstelle behandelt werden.An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Von der Redaktion