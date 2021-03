Wolfsburg

Wie schlägt sich der Wolfsburger Sternekoch Sven Elverfeld in der Vox-Show „Kitchen Impossible“? Am Sonntag, 14, März, um 20.15 Uhr erfahren es die Wolfsburger: Dann tritt er gegen Promi-Koch Tim Mälzer an. So viel sei schon verraten: Dem Küchenchef des „Aqua“ im Wolfsburger Nobelhotel Ritz Carlton hat die Aufzeichnung der Sendung viel Spaß gemacht.

So läuft die Show ab: Die Köche schicken sich gegenseitig an zwei Orte, um dort die Spezialität eines ansässigen Kochs unter härtesten Bedingungen perfekt nachzukochen. Mälzer musste für die Folge mit Sven Elverfeld ins Restaurant „Überfahrt" in Rottach-Egern und ins Restaurant „Francais“ in Frankfurt am Main fahren.

Sven Elverfeld konnte in einer Privatküche in Schorndorf sein Können zeigen

Elverfeld konnte in einer Privatküche in Schorndorf (Baden-Württemberg) sein Können zeigen, außerdem im „Zum gescheiten Beck“ in Feldberg-Bärental (Schwarzwald). Nicht nur dort wurde gedreht, sondern auch in Mälzers Restaurant „Bullerei“ in Hamburg – und bei Sven Elverfeld im „Aqua“ in der Autostadt.

Das Restaurant im Wolfsburger Ritz-Carlton ist aktuell wegen Corona geschlossen. Aber gerade erhielt es bereits zum 13. Mal in Folge die Höchstbewertung von drei Michelin-Sternen. Damit zählt das „Aqua“, gemeinsam mit nur neun weiteren Restaurants in Deutschland, zur absoluten kulinarischen Spitzenklasse.

Elverfeld und sein Team freuen sich über die erneute Auszeichnung – und auf eine baldige Öffnung nach der langen Corona-Pause. Der Sternekoch verspricht: „Wir werden mit zwei neuen Menüs und Gerichten wiedereröffnen und freuen uns darauf, unsere Gäste mit unseren Kreationen zu überraschen und ihnen einen unvergesslichen kulinarischen Abend zu bereiten.“

Elverfelds Küche konzentriert sich auf die „Harmonie von Aroma, Eigengeschmack und Textur“. Mal sehen, wie er sich in „Kitchen Impossible“ beim Nachkochen schlägt...

Von Sylvia Telge