Drei Kilometer Klebeband und 5000 Liter Seife für Wolfsburgs Schulen

Corona stellt Schulen und Kitas vor große Herausforderungen. Um eine Notbetreuung zu gewährleisten, Homeschooling und wieder den Präsenzunterricht zu ermöglichen, waren umfangreiche Maßnahmen notwendig. In der Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch informierte der Geschäftsbereich Schule über die Anstrengungen während der Corona-Krise.

2500 Gesichtsmasken, 5000 Liter Seife, 2500 Papierhandtücher, drei Kilometer Klebeband zur Bodenmarkierung und 2500 Liter Desinfektionsmittel: Das ist bislang die Material-Bilanz der Wolfsburger Schulen während der Corona-Krise. Um wieder mit dem Unterricht starten zu können, „hatte jede Schule unterschiedliche Bedarfe“, sagt Christian Andacht, Mitarbeiter im Geschäftsbereich Schule.

Statt Mittagessen: Schüler in Wolfsburg bekommen Lunchboxen

Um Schüler während der Krise mit Lebensmitteln zu versorgen, startete die Stadt eine Aktion zu Verpflegung. „180 Schüler werden mit Lunchboxen versorgt“, berichtet Mareike Blohm, Leiterin des Geschäftsbereiches Schule. An den Wochentagen würden die Kinder mit Obst, Gemüse und Vollkornprodukten versorgt. Der Grund: Die Schulen bieten derzeit keine warme Mahlzeit an. Gemeinsam mit Unternehmen aus dem Wolfsburger Stadtgebiet seien die Lunchboxen verwirklicht worden.

Stadt: Die Digitalisierung wird vorangetrieben

Die Corona-Krise rückte auch die Digitalisierung an den Schulen in den Fokus: „Wir haben an den Schulen so schnell wie möglich das digitale Bildungsportal „Wobila“ aufgebaut. Allen Schulen sind Lösungen zu Videokonferenzen angeboten worden. Das W-LAN wurde punktuell ausgebaut und geöffnet, so dass Lehrer auch mit ihren privaten Geräten arbeiten konnten“, sagt Blohm. Für Schüler, denen kein Laptop oder Notebook zu Hause zur Verfügung steht, habe die Verwaltung 320 Endgeräte für die Abholung vorbereitet. „Die Digitalisierung wird vorangetrieben“, so die Geschäftsstellenleiterin. Für Schulen seien zudem 300 i-Pads bestellt worden.

2000 Kinder sind in Wolfsburg in der Kita-Notbetreuung

Zum 22. Juni sollen die Kitas wieder mit einem Regelbetrieb starten, wenn auch nur eingeschränkt. Bis dahin bieten die Einrichtungen Notbetreuung für die Kinder an. In den Wolfsburger Kitas werden bislang 2000 Kinder in den Kitas betreut, in den Schulen sind es 280 Kinder. Schuldezernentin Iris Bothe hatte vorab betont, dass es wichtig sei, die Kitas wieder zu öffnen. „Für Kinder ist die Corona-Krise eine große Herausforderung. Sie hat den Kindern jegliche Bewegungsfreiheit genommen, sie konnten nicht in die Schule und Kita und nicht in die Vereine“, so Bothe. Aus einem Gespräch mit der Medizinischen Hochschule Hannover, sei jedoch hervorgegangen, dass in der Regel die Ansteckung von Erwachsenen auf Kinder erfolge.

Von Nina Schacht