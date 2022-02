Drei Jungs meldeten Einbruch: Wolfsburger Polizei lobt ihre Zivilcourage

Wolfsburg

Ein großes Lob für Aaron, Angelo und Jannis: Wolfsburgs Polizeichefin Petra Krischker hat die drei Jungs am Freitag auf die Dienststelle eingeladen, um sich bei ihnen für ihre Zivilcourage zu bedanken. Denn: Die drei 13-Jährigen handelten vorbildlich als sie am Mittwoch in der Porschestraße einen Einbruch entdeckten.

Die drei waren am Vormittag auf dem Weg zur Schule am Schuhladen „Snipes“ vorbeigekommen, in den Unbekannte versucht hatten einzubrechen. Als sie die zerstörte Eingangstür sahen, zögerten die drei nicht lange und alarmierten geistesgegenwärtig die Polizei. „Ein Verhalten, was man heutzutage nicht täglich erlebt,“ lobt Polizeichefin Krischker das Verhalten der 13-Jährigen.

Snipes: Unbekannte haben die Eingangstür zum Geschäft zerstört. Quelle: Britta Schulze

Jeder kann anderen Menschen in Notsituationen helfen

Umso wichtiger sei es ihr auch, ein solches Verhalten zu stärken und Zivilcourage zu ihrem Thema zu machen: „Fast täglich geraten Menschen in Not. Wichtig ist hier nicht wegzuschauen, sondern zu handeln“, betont Krischker. Und: „Auch wenn man körperlich oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist einzuschreiten, kann jeder den Notruf 110 wählen!“ Wichtig sei aber, sich beim Helfen selbst nicht in Gefahr zu bringen.

Für die drei Jungs war es ein aufregendes Erlebnis, einmal mit der Chefin der Wolfsburger Polizei sprechen zu können. Auch Krischker hörte Aaron, Angelo und Jannis gespannt zu, als sie schilderten, wie sie den Einbruch entdeckt, die Polizei alarmiert und anschließend auf den Streifenwagen gewartet haben.

Die drei Schüler verhinderten Schlimmeres

„Damit habt ihr auch verhindert, dass andere Menschen unbemerkt in das Geschäft gelangen und etwas entwenden konnten,“ betonte Krischker. Zum Abschluss erhielten Jannis, Angelo und Aaron deshalb ein kleines Dankeschön von ihr.

Von der Redaktion