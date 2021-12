Drei Impfpraxen in Wolfsburg bieten jetzt mehr Impfungen gegen Corona an 

Wolfsburg

Wer noch einen Impftermin sucht, für den gibt es neue Hoffnung: Drei Wolfsburger „Impfpraxen“ haben jetzt eine extra Impfsprechstunde. Hier können sich Patientinnen und Patienten impfen lassen, die keinen eigenen Hausarzt haben oder deren Praxis keine Corona-Impfungen anbietet. Jede Woche übernehmen neue Ärzte die Rolle als „Impfpraxis“

Für die Impftermine halten sie sich jeweils mindestens acht Stunden frei. Wöchentlich übernehmen andere Ärzte die Rolle als Impfpraxen, genaueres finden Sie in unserer Infobox. Ins Leben gerufen hat die Impfpraxen die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN).

Infobox: Das sind die aktuellen Impfpraxen

Das sind die Impfpraxen der Woche vom 20. bis 26. Dezember Dr. F. Witten, U. Klaus, M. Henken, Goethestr. 59, 38440 Wolfsburg, Impfsprechstunde immer mittwochs, Tel. 05361- 13557 oder 05361 – 8919700 Medizinisches Versorgungszentrum Schachtweg, Schachtweg 22, 38440 Wolfsburg, Impfsprechstunde immer montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, Tel. 05361-291742 Gerhard Wölbern, Hehlinger Str. 46, 38446 Wolfsburg, Impfsprechstunde immer mittwochs und samstags, Tel. 05363 40420 Hier finden Sie die Übersicht mit allen aktuellen aktuellen Impfpraxen in Niedersachsen.

Das Angebot gelte für alle Impfberechtigten, teilte Detlef Haffke, Sprecher der KVN mit. Während der Impfsprechstunden könnten bis zu zehn Menschen pro Stunde könnten geimpft werden. Haffke appelliert: „Bitte rufen Sie unbedingt vorher an und machen Sie einen Termin – wir haben bereits erlebt, dass Impfpraxen völlig überrannt wurden.“

Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Detlef Haffke: „Bitte rufe Sie vorher in der Praxis an.“ Quelle: privat

Niedersachsen bei den Boosterimpfungen auf Platz vier

Vor allem die Nachfrage nach Drittimpfungen würde steigen, teilte die KVN mit. Allein in der Nikolauswoche seien fast eine halbe Million Impfungen in niedersächsischen Arztpraxen durchgeführt worden – davon über 442 000 Auffrischungsimpfungen. Mit dem neuen Angebot will die KVN dazu beitragen die „Impflücke zu schließen“ – also den Anteil geimpfter Menschen in der Bevölkerung erhöhen.

Bei den Boosterimpfungen ist Niedersachsen derzeit auf Platz vier, wie der Blick in die Impfstatistik des Robert Koch-Instituts zeigt (Stand: 16. Dezember). Demnach hatten vergangenen Donnerstag 28,5 Prozent der niedersächsischen Bevölkerung eine Boosterimpfung. 74,9 Prozent waren erstgeimpft, 71,6 Prozent hatten bereits den zweiten Piks erhalten. Nur Saarland, Nordrhein-Westfalen und Berlin hatten eine höhere Quote bei den Boosterimpfungen zu vermelden.

Weitere Impfteams gehen an den Start

Derweil sind in Wolfsburg weitere Impfteams an den Start gegangen: Vier Impfteams impfen jetzt in der City-Galerie, es sind für dieses Jahr noch Termine erhältlich. Ein weiteres ist zum Beispiel in Schulen, Kitas, der Wolfsburger Tafel, der Fachhochschule, der Diakonie und den Obdachlosenunterkünften unterwegs.

Von Niklas Jan Engelking