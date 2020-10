Wolfsburg

Rhythmischer Applaus, Jubelrufe und teilweise Standing Ovations: Die Doris-Day-Revue „ Day by Day“ mit Angelika Milster begeisterte das Publikum am Donnerstagabend im ausverkauften Scharoun Theater Wolfsburg. Man erfuhr viel über das bewegte Leben des Stars und wurde dabei gleich noch gut unterhalten.

Doris Mary Ann Kappelhoff wollte eigentlich Tänzerin werden, wohl getriezt von ihrer Mutter, nachdem ihr Vater die Familie verlassen hatte, der aus ihr lieber eine Pianistin gemacht hätte. Doch mit 14 Jahren erlitt sie bei einem Autounfall einen schweren Beinbruch. Doris gab nicht auf und wollte nun Sängerin werden.

Der gealterte, zurückgezogen lebende Star, der sein Leben dem Tierschutz widmet, erzählt aus seinem Leben

Für das Bühnenstück „ Doris Day – Day by Day“ wird die Geschichte zunächst vom Ende her erzählt. Der gealterte, zurückgezogen lebende Star, der sein Leben dem Tierschutz widmet, erzählt aus seinem Leben. So kann es auch sein, dass die immerhin schon 68-jährige Milster die Titelrolle spielen konnte, was sie ziemlich gut tat.

Viele Songs waren in das Stück eingebaut, von „ Day by Day“, was Doris ihren Künstlernamen gab, über den ersten Nummer-eins-Hit „Sentimental Journey“ bis hin zum weltberühmten „Que Sera, Sera“ aus dem Hitchcock-Thriller „Der Mann, der zu viel wusste“, in dem sie an der Seite von James Stewart spielte.

Angelika Milster zeigte dabei ihr ganzes Talent. Die Stimme ist noch immer kräftig, klar und ausdrucksstark wie in jungen Jahren. Die hohen Töne werden kein bisschen dünn und auch in den tieferen Lagen singt sie mit sattem Sound. Die Lieder waren routiniert interpretiert ohne allzu starke Emotionsausbrüche.

Auch schauspielerisch lieferte die Künstlerin eine gute Leistung ab. Allein die Choreographie verriet das Alter des Musical-Stars. Tanzschritte gab es nur wenige in der Inszenierung. Sehr viele Szenen spielte Angelika Milster im Sitzen. Das hat dem Stück aber in keiner Weise geschadet.

Mitte der 70er Jahre zog sie sich nach einigen Jahren im Fernsehen aus der Öffentlichkeit zurück

Die Ich-Erzähler-Perspektive machte die Geschichte, um die es neben den knapp 30 Songs auch noch ging, noch eindringlicher. Das Schicksal des Leinwandstars mit absolutem Saubermann-Image war nicht ohne. Alle vier Ehen liefen nicht gut. Vom ersten Mann soll sie geschlagen und vergewaltigt worden sein.

Immer versuchte sie, die sie nie eine Schauspielschule besucht hatte, alles perfekt zu machen. Hollywood verschliss sie dabei mit mehreren Filmproduktionen pro Jahr. Mitte der 70er Jahre zog sie sich nach einigen Jahren im Fernsehen aus der Öffentlichkeit zurück. Als das Stück von Reiner Lewandowski 2016 uraufgeführt wurde, war Doris Day 94 Jahre alt. So endet es auch nicht mit ihrem Tod 2019.

Angelika Milster versuchte an keiner Stelle Doris-Day-Like zu sein. Sie war einfach sie selbst und das war gut so. Das mitspielende Ensemble und die vier Live-Musiker taten ihr übriges, um die Revue mit vielen verschiedenen atmosphärischen Lichteinstellungen gelingen zu lassen. So zeigte sie das Publikum begeistert und klatschte freudig im Dreivierteltakt, als es in der Zugabe noch einmal das „Que Sera, Sera“ zu hören gab.

Von Robert Stockamp