Don Camillo und Peppone: So geht es mit der Sanierung weiter

Detmerode

Verlassen wie zwei Waisen ragen sie in den Himmel von Detmerode: die Hochhäuser Don Camillo und Peppone. Ein Bauzaun erstreckt sich rund um die Gebäude. An den markanten Gebäuden ist der Leerstand deutlich erkennbar: Einige Fensterscheiben sind zerbrochen, Küchenschränke und Heizkörper liegen vor den Gebäuden. Auf den Balkonen haben Tauben einen Nistplatz gefunden. Doch die Ruhe trügt, denn die Bauarbeiten sind in vollem Gange: Die Asbest-Sanierung des Fußbodens ist abgeschlossen, nun folgt der zweite Teil der Asbest-Sanierung. Zudem wird ein Kran montiert. Der 250 Tonnen schwere Koloss soll Teile der Fassade abnehmen. Aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ verzögerte sich der Aufbau.

„Zwischen den Wohnungen sind Schächte mit Spritzasbest abgedichtet worden. Dieser wird nun entfernt “, sagt Elmar Böschel, Leiter für Neubau der Neuland Wohnungsgesellschaft. Einst wurde die Asbestmasse als Brandschutzmaßnahme zwischen den Stockwerken verfüllt. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen muss diese nun aus dem Gebäude entfernt werden. „Ein kompliziertes Verfahren“, wie Böschel sagt, denn schon kleinste Erschütterungen könnten Fasern des Asbestes lösen und führten zu Lebensgefahr. „Bauarbeiter müssen einen Atemschutz tragen. Ein Unterdruck in den Wohnungen sorgt dafür, dass keine Asbestfasern nach draußen gelangen. Ende April soll dieser Teil der Sanierung abgeschlossen sein“, berichtet Neuland-Geschäftsführer, Hans-Dieter Brand.

Die Eingangstür zu den Hochhäusern ist abgeschlossen. Doch im Inneren der Wahrzeichen sind alle Türen der Wohnungen ausgebaut: es sieht aus wie in einer großen WG. Ein Blick in die Wohnungen lässt vermuten, wie Menschen dort gewohnt haben. Auf einer blauen Tapete in einem Badezimmer sind Delfine als Motive bedruckt, der Eingangsbereich ist rustikal gehalten: eine Tapete mit nachgebildeten Backsteine klebt an den Wänden.

Don Camillo und Peppone: der Namensursprung Der Name der beiden Hochhäuser geht zurück auf den Architekten Dr. Rudolf Richard Gerdes. Er wählte die Bezeichnung zu Ehren der vielen italienischen Mitbürger aus, die damals bereits in Wolfsburg lebten, wie die Neuland berichtet. Die Namen der Protagonisten des italienischen Filmklassikers passen hierbei aufgrund der Größenunterschiede der beiden Gebäude perfekt.

Der Aufzug im Hochhaus Don Camillo – er funktioniert weiterhin. Noch befördert er Bauarbeiter bis in die 23. Etage. „Die neuen Glas-Auszüge werden an der Fassade entlang fahren. Dort sollen so genannte Feuerwehr-Aufzüge eingebaut werden“, sagt Brand. Diese besitzen eine Sondergröße, sind passend für Krankentragen und dienen den Einsatzkräften im Brandfall für Material- und Mannschaftstransporte sowie zur Personenrettung, wie Neuland-Sprecherin Rebecca Koch mitteilt.

Wie geht weiter? Neuland-Geschäftsführer, Hans-Dieter Brand berichtet:

Dort, wo sich die derzeitigen Aufzugs-Schächte befinden, entstehen Abstellkammern. Die neuen Balkone werden künftig vor die Hauswand montiert.„Die Wohnungen gewinnen an Fläche, weil wir die derzeitigen Balkone in den Wohnraum integrieren“, so Brand. Die Balkone sollen in ihrem Design einer heruntergelassenen Autoscheibe ähneln. Die Balkone werden in die in die Fassade integriert. Ein Architekt aus Vancouver hat die Fassade entworfen, er arbeitet weltweit auf dem Gebiet der Hochhausplanung.

Je höher das Stockwerk, desto teurer der Quadratmeter

Einen genauen Zeitpunkt zum Bezug der sanierten Wohnungen kann die Neuland nicht nennen. „Wir gehen davon aus, dass wir für Peppone noch etwa ein Jahr brauchen“, sagt Brand. Die neuen Wohnungen sollen eine Größe von 70 bis maximal 140 Quadratmeter haben. Die Zahl der Wohnungen verringert sich von 210 auf 250 Wohnungen. „Der Quadratmeter wird im Durchschnitt 11 Euro kosten. Je höher die Wohnungen gelegen sind, desto teurer wird der Mietpreis“, sagt Brand. Auch das Parkdeck wird saniert. „Wie es aussehen wird, steht noch nicht fest“, berichtet Brand.

Auch vor dem Gebäude wird sich einiges ändern: die Abstellräume werden verschwinden, genauso das Gemeinschaftshaus mit seinem schrägen Dach. Doch eines bleibt erhalten: Der Schriftzug auf dem Pflaster vor dem Hochhaus. In großen Buchstaben steht dort „ Don Camillo“.

