47 Bewohner des Wolfsburger Hanns-Lilje-Heims starben bei dem Corona-Ausbruch im Frühjahr. In der Dokumentation „Ich weiß nicht einmal, wie er starb“ rekonstruieren Arnd Henze ( WDR) und Sonja Kättner-Neumann ( NDR) in einer Ko-Produktion für Das Erste die tragischen Wochen vor Ostern in der Einrichtung der Diakonie. Der Film eröffnet ein vielschichtiges Bild aus zum Teil widersprüchlichen Erfahrungen. Die WAZ sprach mit den Autoren.

Frau Kättner-Neumann, Herr Henze, welche Eindrücke hatten Sie von den Geschehnissen in Wolfsburg vor der Arbeit an dem Film – und hat sich dieses Bild danach gewandelt?

Henze: Schon bei den ersten Versuchen im April, Kontakt aufzunehmen, merkte ich, dass sich da ziemlich schnell ein Klischee von einem „Horrorheim“ aufbaute, man aber nur spärliche Informationen bekam, sodass sich kein ehrliches Bild zeichnen ließ. Wir wollten die Geschichte so erzählen, dass kein Klischee übrig bleibt und deutlich wird, welche unterschiedlichen Wahrnehmungen es gibt. Wir haben vom ersten Tag an stark gespürt, dass die Erlebnisse für die Beteiligten immer noch traumatisierend wirken. Während bei den Überlebenden die Dankbarkeit im Vordergrund stand, war es bei den Angehörigen von Verstorbenen die Frage, ob ihre Eltern noch leben könnten.

Dokumentation über das Hans-Lilje-Heim: Arnd Henze (WDR) und Sonja Kättner-Neumann (NDR) sprachen mit Pflegekräften, Angehörigen, Ärzten, Heimleitung und Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Quelle: privat

„Jeder hielt einzelne Puzzleteile in der Hand, aber nicht das ganze Bild.

Sie haben eine zuhörende Reportage gedreht, was ist damit gemeint?

Henze: Wir hatten keine Arbeitshypothese. Nach den ersten Schritten für die Recherche haben wir gemerkt, dass jeder die Geschichte aus seiner Sicht zu erzählen hat. Jeder hielt einzelne Puzzleteile in der Hand, aber nicht das ganze Bild. Unsere Aufgabe ist der Versuch, die Teile zusammenzusetzen. Das Engagement der Pflegekräfte – aber auch Angehörige, die in ihrer Trauer noch Wut empfinden und Vorwürfe erheben, von denen sich wiederum Pflegekräfte persönlich angegriffen fühlen. Jede dieser Empfindungen für sich ist legitim und Teil dieser Wirklichkeit. Das legen wir nebeneinander, ohne zu werten.

Wie haben die Verantwortlichen auf den Wunsch reagiert, eine Dokumentation drehen zu wollen?

Henze: Wir haben wochenlang darum geworben. Mit dem Vorstand der Diakonie, der das genehmigen musste, haben wir ein ganztägiges Vorgespräch geführt. Ich habe großen Respekt davor, dass sich Heim und Diakonie trotz eines laufenden Verfahrens geöffnet haben. Es war klar, dass wir einen journalistischen Film drehen wollten. Wir wollten nicht bewerten, aber auch hinschauen, wo es Versäumnisse gab.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Diakonie-Vorstand Nach den Corona-Todesfällen im Hanns-Lilje-Heim hatte ein Wolfsburger Rechtsanwalt Strafanzeige gestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen fahrlässiger Tötung richten sich inzwischen formal gegen den Vorstand der Diakonie Wolfsburg. „Die Ermittlungen werden voraussichtlich nicht vor November 2020 abgeschlossen werden, weil noch einige Zeugenvernehmungen ausstehen und auch dem Beschuldigten rechtliches Gehör gewährt werden muss“, so Staatsanwaltschaftssprecher Hans Christian Wolters. Zu Ergebnissen werde man sich erst nach Abschluss der Ermittlungen konkret äußern können. „Es war aber von Anfang an klar, dass selbst beim Vorliegen etwaiger Sorgfaltspflichtverletzungen ein kausaler Zusammenhang zu den einzelnen Todesfällen nur sehr schwer nachzuweisen sein wird.“

Sie haben über mehrere Wochen teils sehr persönliche Gespräche geführt – wie haben Sie sich Pflegekräften, Bewohnern und Angehörigen genähert?

Kättner-Neumann: Wir haben auf einen Brief an Angehörige und Pflegekräfte sehr viele Rückmeldungen bekommen. Beim Dreh im Heim haben wir auf den Fluren sehr selbstverständlich Kontakte knüpfen können. Wir hatten das Gefühl, dass es ein riesiges Redebedürfnis gibt und haben teilweise zwei- bis dreistündige Interviews geführt, weil wir für Viele die ersten waren, mit denen sie reden konnten. Ich habe selten so eine große Offenheit von Anfang an erlebt. Dabei war vielleicht von Vorteil, dass wir nicht mit einem großen Kamerateam im Heim waren, sondern nur mit einer kleinen Kamera, das wirkte nicht so einschüchternd.

Während des Drehs herrschte eigentlich noch Betretungsverbot im Heim – welche Hygieneschutzbedingungen gab es?

Kättner-Neumann: Wir mussten vor jedem Dreh einen frischen negativen Corona-Test vorweisen. Das war die Bedingung, ins Heim kommen zu dürfen. Außerdem wurde Fieber gemessen und wir trugen Schutzkleidung.

Im Film wird deutlich, wie verstört die an Demenz erkrankten Heimbewohner auf die Vollschutzanzüge der Pfleger reagierten. Wie wirkte Ihr eigenes Erscheinen auf die Bewohner?

Henze: Wir trugen nicht diese Schutzkleidung, mit denen die Pflegekräfte nach dem Corona-Ausbruch zu sehen sind. Darin haben sie sich wie Astronauten gefühlt und teilweise die Namen auf die Rücken geschrieben, damit sie sich gegenseitig erkennen konnten. Wir trugen Kittel und Maske und wurden von den Bewohnern als Teil des Geschehens auf dem Flur wahrgenommen. Dabei haben wir auch schnell gemerkt, wie man sich zum Beispiel verhält, wenn uns Bewohner umarmen wollten: Wie man das nicht unsanft abwehrt, sondern den Impuls freundlich in eine andere Richtung lenkt. Wir hatten nicht das Gefühl, als Unruhefaktor empfunden zu werden. Dazu trug auch die Atmosphäre bei, welche die Pflegekräfte wieder entwickeln konnten – um etwas „Normalität“ in den Alltag zu bringen.

„Wir müssen diese ethischen Debatten offen führen“

Welche Spuren hat das Erlebte bei den Bewohnern hinterlassen?

Henze: Vor allem bei den Bewohnern, die infiziert waren, ist der Krankheitsverlauf teilweise um Jahre beschleunigt worden. Bei einigen haben wir immer wieder sehr depressive Züge wahrgenommen.

Eine der Szenen, die einem nahe gehen, ist der Besuch der Tochter und des Ehemannes einer Bewohnerin. Sie möchten sich berühren, aber dürfen es nicht. Können wir diesen Widerspruch zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit auflösen?

Henze: Nicht wirklich. Zwischenzeitlich gab es ja eine Phase, in der man auf weitere Lockerungen hoffen konnte. Aber wir merken jetzt mit der Häufung der Infektionszahlen, dass alles wieder einen Gang zurückgeschaltet wird. Ich glaube, dass die Heime dafür bislang keine Lösung gefunden haben. Wir müssen diese ethischen Debatten offen führen. Und zwar nicht nur eindimensional mit Blick auf die Verbreitung der Pandemie, sondern auch darauf, was diesen Menschen und ihren Angehörigen selbst als Priorität für ihr Leben wichtig ist.

Stephan Weil: Bei einem Besuch im Hanns-Lilje-Heim lobte Niedersachsens Ministerpräsident die Leistung der Pflegekräfte und bekräftigte die Notwendigkeit einer Pflegereform. Quelle: Roland Hermstein

Welche Lehren können wir aus den Geschehnissen ziehen?

Kättner-Neumann: Viele Widersprüche sind durch fehlende Kommunikation entstanden. Das wird oft unterschätzt, ist aber immens wichtig. Die Kommunikation zwischen Heimleitung, Ärzten und Angehörigen hat gerade in der Anfangszeit oft gefehlt. Die Angehörigen wussten nicht, was los ist hinter diesen grauen Mauern. Dann macht man sich umso mehr Gedanken, malt sich das irgendwie aus und hat viele unbeantwortete Fragen. Natürlich war das am Anfang auch eine Überforderung. Man kann verstehen, dass nicht jeder Angehörige einzeln angesprochen werden konnte. Aber wenn von Anfang an direkter kommuniziert worden wäre, wären manche Fragen und in die Medien gespielte Vorwürfe wohl gar nicht entstanden.

Henze: Die Pflegekräfte, die ihre Aufgaben für die Bewohner nur mit Überstunden schaffen, waren diejenigen, die teilweise mit drei Telefonen herumgelaufen sind und die Kommunikation mit den Angehörigen geleistet haben. Kommunikativ war das ein Desaster. Wo waren in der Zeit die Notfallseelsorger? Und wenn es Angebote gab, die Diakonie zu unterstützen – warum wurden diese nicht wahrgenommen? Und warum ist es bis heute das Empfinden vieler Angehörigen, keinen Ansprechpartner zu haben? Da ist die Diakonie-Führung gefragt, Antworten zu suchen und einzugestehen, dass da Dinge schiefgegangen sind. Es geht ja nicht um Nice-to-haves, sondern um elementare Dinge wie das Selbstbestimmungsrecht: Zum Beispiel um die Frage, ob die Angehörigen als Bevollmächtigte eine palliative oder intensivmedizinische Behandlung wünschen. Denn sie tragen die Verantwortung, dass der Willen des Vaters oder der Mutter berücksichtigt wird. Und da steht nun der Vorwurf im Raum, dass medizinische Entscheidungen zwar nicht unbedingt falsch waren, aber über die Köpfe der Angehörigen hinweg getroffen wurden. Solche Versäumnisse, die im März in einer Situation der Überforderung noch entschuldbar waren, werden es im kommenden Herbst und Winter nicht mehr sein.

„Es war wichtig zu wissen, dass wir nicht die Schiedsrichter sind.“

Was hat Sie am meisten berührt?

Kättner-Neumann: Der angesprochene Besuch von Angehörigen bei einer Bewohnerin war ein starker, sehr trauriger Moment. Man hat gemerkt, wie sich alle Beteiligten darauf freuen – und wie niedergeschmettert sie waren, als sie wegen der fehlenden Berührungen einander fremd blieben. Es gab im Heim viele Momente, die einen sehr berührt haben, darunter die Eingangsszene, bei der man erkennt, inwiefern schon das Tragen einer Maske die ganze Arbeit im Heim beeinflusst.

Henze: Wir haben von vielen Seiten oft sehr widersprüchliche Eindrücke erzählt bekommen, mussten das aushalten und sacken lassen. Es war wichtig zu wissen, dass wir nicht die Schiedsrichter sind. Das hat sich auch im Schneideraum fortgesetzt. Wir haben uns gefragt, wie wir mehr als 25 Stunden Aufnahmematerial in 45 Minuten verdichten können und trotzdem allen gerecht werden. Ob uns das gelungen ist, erfahren wir erst bei der Ausstrahlung, wenn wir den Film mit den großartigen Pflegekräften zusammen anschauen und uns ihr Feedback anhören können. Genauso gespannt sind wir auf die Rückmeldung der Angehörigen. Das ist mir noch nie bei einem Film so extrem gegangen – dass uns so viel anvertraut wurde. Wir spüren eine wahnsinnige Verantwortung, keinem dieser Menschen in der knappen Zeit Unrecht zu tun.

Die WDR/NDR-Dokumentation „Ich weiß nicht mal, wie er starb – Wie ein Pflegeheim zur Corona-Falle wurde“ ist in der ARD-Mediathek abrufbar und läuft am Montag, 12. Oktober 2020, um 23.35 Uhr im Ersten.

Von Christian Opel