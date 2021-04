Wolfsburg

Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat den beiden Eilanträgen gegen die Ausgangssperre in Wolfsburg am Montag stattgegeben. Gleichzeitig denkt die Bundesregierung jedoch über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes nach. Dadurch will der Bund zukünftig unter anderem bundesweit verpflichtende nächtliche Ausgangssperren in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz von über 100 einführen können. Die WAZ hat die Fraktionen im Wolfsburger Rat gefragt, wie sie zu den Diskussionen stehen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann begrüßt die Idee, einheitliche Maßnahmen zum Infektionsschutz einzuführen, grundsätzlich: „Einheitliche Regeln und Transparenz geben den Menschen Sicherheit und eine klare Orientierung.“ Im Hinblick auf die Frage, wie es weitergehen soll, hat Bachmann jedoch einen Wunsch: „Dringend notwendig ist meiner Meinung nach aber auch eine Evaluation der bisherigen Maßnahmen damit die zukünftigen Maßnahmen, auch mögliche Ausgangssperren, besser abgewogen werden können.“

Peter Kassel (CDU) betont: „Wichtig ist, dass die getroffenen Maßnahmen für die Menschen nachvollziehbar und akzeptabel sind. Dies kann nur dann geschehen, wenn die Regelungen einheitlich sind.“ Allerdings müsse Flexibilität gewährleistet sein, wenn die Inzidenz sinke. Im Moment muss aus Kassels Sicht „alles getan werden“, um die Welle zu brechen. „Wenn zusätzlich Impfungen und Tests verlässlich durchgeführt werden, ist die bundeseinheitliche Regelung der Ausgangssperre sicherlich eine sinnvolle Ergänzung. Das Ganze sollte aber in einem übersichtlichen Zeitrahmen stattfinden“, meint der Fraktionsvorsitzende.

Ein grundsätzlicher Gegner der Ausgangssperre ist auch Andreas Klaffehn (PUG) nicht: „Eine Ausgangssperre ist sicherlich ein probates Mittel, um die Infektionsgefahr zu verringern. Ob es aber auch verhältnismäßig ist, das müssen die Gerichte im Einzelfall entscheiden.“ Dass Maßnahmen wie die Ausgangssperre künftig auf Bundesebene entschieden werden könnten, sieht der Oberbürgermeisterkandidat kritisch: „Land und Bund sind große Organisationen. Ich glaube nicht, dass solche Ministerialbürokratien in der Lage sind, schnell zu reagieren.“ Klaffehn ist stattdessen dafür, den Kommunen mehr Kompetenzen zuzusprechen.

Thomas Schlick (AfD) bezeichnete die Ausgangssperre in Wolfsburg vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Braunschweig am Montag hingegen als „völlig unverhältnismäßig“. Er fordert: „Die Verantwortlichen, haben sinnvolle Maßnahmen zu erarbeiten. Dies haben sie bisher leider nicht auf die Reihe bekommen!“ Hinsichtlich einer möglichen bundesweit einheitlichen Ausgangssperre erklärt der Oberbürgermeisterkandidat: „Es erfüllt die AfD-Fraktion mit Sorge, dass der Bund nun Regelungen machen möchte, die in den einzelnen Bundesländern bereits mehrfach vor Gericht gescheitert sind!“

Kristin Krumm (FDP) erklärt: „Ausgangssperren, die Schließung von Ausflugszielen oder die Einschränkungen im Allerpark lehnen wir entschieden ab. Heute warnen Aerosol-Forscher vor symbolischen Maßnahmen, die keinen nennenswerten Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Die Restriktionen der vergangenen Wochen sind genau solche!“ Den Entwurf der Bundesregierung für die Corona-Notbremse kritisiere ihre Fraktion auf „das Schärfste“. Die Fraktionsvorsitzende fordert, dass Bundesländer und Kommunen mit niedrigen Inzidenzen die Chance bekommen, mit Modellprojekten und Teststrategien zu öffnen.

Frank Richter (Grüne) hebt hervor, dass das private Leben bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 ohnehin sehr eingeschränkt sei, da sich Personen eines Haushalts mit höchstens einer weiteren Person treffen: „Das Instrument der nächtlichen Ausgangssperre erscheint mir in Zeiten, wo alle Möglichkeiten von Aktivitäten genommen sind, kein besonders wirkungsvolles Instrument für Wolfsburg zu sein. Es nimmt vielmehr die Möglichkeit eines Abend Spazierganges.“ Möglicherweise sei die Maßnahme in „größeren Großstädten“ wie Hamburg oder Berlin aber notwendig.

Bastian Zimmermann (Linke & Piraten) erklärt ebenfalls: „Entgegen unseren Erwartungen ist die Zahl der festgestellten Infektionen trotz der Ausgangssperre in Wolfsburg nicht kleiner geworden. Eine Ausgangssperre ohne Wirkung gegen die Verbreitung des Virus ist eine unzulässige Freiheitseinschränkung.“ Momentan sei nicht nachvollziehbar, warum sich die Infektionszahlen in Braunschweig und Wolfsburg so stark unterscheiden. Umso wichtiger sind aus Sicht des Oberbürgermeisterkandidaten die Abstands- und Hygieneregeln und das Nutzen der Schnell- und Selbsttests, um Infektionen schneller zu entdecken.

Bereits am Dienstag will das Bundeskabinett die bundeseinheitliche Notbremse beschließen, am Montag waren sich die Parteien jedoch auch auf Bundesebene über viele Punkte noch nicht einig.

Von Melanie Köster