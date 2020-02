Diskussion um Halteverbot vor der Bäckerei Rücker: So geht es weiter

Wohltberg

Die Unterschriftensammlung, die die Wolfsburger Bäckerei Rücker gestartet hat, bringt erste Reaktionen hervor. Ob es aber eine Chance auf die gewünschte Abschaffung des Halteverbots vor dem Laden gibt, bleibt fraglich.

Der Ortsrat Mitte-West hat am Mittwoch über das Thema gesprochen, nachdem die PUG zwei Anträge im Sinne der Bäckerei einbrachte. „Unser Wunsch ist es, dass eine Lösung gefunden wird, die alle zufriedenstellt“, sagt der Ortsbürgermeister Matthias Presia ( SPD). Es gehe aber auch darum, abzuklären, welche gesetzlichen Möglichkeiten es dafür überhaupt gibt.

Kunden bekommen oft Knöllchen

Die Seniorchefin der Bäckerei in der Grauhorststraße hatte gefordert, das (teils eingeschränkte und teils absolute) Halteverbot in der Straße Herrenwiese abzuschaffen. Sie sei auf die Kunden angewiesen, die dort auf dem Weg zur Arbeit morgens kurz anhielten – aber dafür oft Knöllchen kassierten. Rund um die Bäckerei sei es aber schwierig, erlaubte Halteplätze zu finden, auch wegen eines Pflegedienstes, der mit seinen zahlreichen Dienstwagen viele Plätze einnehme.

„Geschäftsschädigend“: Die Seniorchefin Edeltraud Rücker hofft, dass das Halteverbot vor ihrer Bäckerei abgeschafft wird. Quelle: Britta Schulze

Deshalb, so Presia, könne man auch nach Ideen suchen, die Dauerparker aus diesem Bereich auszulagern. Um eine konkretere Vorstellung über die Realisierbarkeit zu bekommen, hat der Ortsbürgermeister angeregt, zur nächsten Sitzung auch den Leiter des Ordnungsamts einzuladen.

Haltende Autos erschwerten Sicht auf Fußgänger und Radfahrer

Derweil erklärt die Stadt, warum in der Herrenwiese überhaupt ein Halteverbot nötig ist: Im Bereich der Einfahrt in die Herrenwiese stünden häufig so viele Autos, dass Abbieger, die in die Grauhorststraße wollen, schlechte Sicht auf querende Radfahrer und Fußgänger hätten. Wer wiederum aus der Grauhorststraße in die Herrenwiese einbiegen wolle, müsse wegen des zugeparkten Fahrbahnrands schon auf dem Fußgängerübergang stehen bleiben, falls er wegen Gegenverkehr warten müsse.

Stadt verweist auf legale Parkplätze in der Nähe

Nachdem das Ordnungsamt im Frühjahr 2019 wegen Beschwerden die Kreuzung noch einmal unter die Lupe nahm, ist das eingeschränkte Halteverbot sogar noch um ein absolutes ergänzt worden. Die Stadt verweist aber darauf, dass es sowohl in der Grauhorststraße als auch im weiteren Verlauf der Herrenwiese schließlich legale öffentliche Parkplätze gebe.

Die Unterschriftenliste: Viele Kunden stellen sich hinter die Forderung Rückers – auch weil sie immer mal wieder Knöllchen kassieren. Quelle: Britta Schulze

Einer derjenigen, die sich bei der Stadt über die Falschparker beschwert hatten, ist ein 31-Jähriger aus dem benachbarten Holunderweg. Er sieht noch ein weiteres Problem: Wenn er aus der Grauhorststraße in die Herrenwiese fährt, müsse er wegen der vielen abgestellten Autos meist auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Doch an der nächsten Kreuzung kämen dann Rechtsabbieger aus der Steinbreite entgegengerauscht, die gar nicht erst nach rechts gucken würden. Das sei ja auch verständlich, meint der Wolfsburger. „Aber ich bin da mal mit vier Kindern im Auto fast in einen Unfall geraten, weil mir jemand seitlich reingefahren wäre.“ Der Schreck sitze immer noch tief.

Hilft ein Stoppschild in der Steinbreite ?

Als eine Teillösung kann sich der 31-Jährige vorstellen, die Ausfahrt aus der Steinbreite mit einem Stoppschild zu versehen. Die vielen Abbieger, die dort täglich entlangführen, würden dann zumindest nicht ungebremst in die Herrenwiese brettern.

Gegen die Bäckerei habe er aber nichts, will der 31-Jährige verstanden wissen. Im Gegenteil: Als eine der letzten eigenständigen Bäckereien sei „Rücker“ besonders schützenswert. „Aber man muss einen Kompromiss finden.“

