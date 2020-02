Diskussion: Muslime beklagen zunehmenden „Rassismus im Alltag“

Wolfsburg

Wie fühlen sich die Muslime in Wolfsburg nach den Morden von Hanau? Darüber diskutierten am Freitagnachmittag rund 25 Wolfsburger im Islamischen Kulturzentrum am Berliner Ring. Eingeladen zur „offenen Diskussionsrunde“ hatten der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs und das Islamische Kulturzentrum. Auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Dezernentin Iris Bothe nahmen an der Diskussion teil – Politiker anderer Ratsparteien allerdings nicht. Was einige Diskussionsteilnehmer bedauerten.

Rassismus im Alltag nimmt zu

Eine Erfahrung machen immer mehr Muslime in der VW-Stadt: „Der Rassismus im Alltag nimmt zu.“ Vor allem Frauen, die ein Kopftuch tragen, würden das verstärkt zu spüren bekommen, berichtete ein Teilnehmer. Ein andere betonte: „Ich lebe seit über 30 Jahren in Deutschland – aber so eine Atmosphäre wie seit ein paar Jahren habe ich hier noch nie erlebt.“ Jahrzehntelang habe man friedlich in Deutschland leben können – nun kippe vielerorts die Stimmung.

Medien und Politiker verantwortlich?

Einige Muslime machten dafür vor allem Politiker und Medien verantwortlich und sprachen von „gezielter Hetze“ und „ Rassismus“. Vom Leben und Lieben von Vorurteilen gegenüber dem Islam und den Muslimen. Das wollte Falko Mohrs so nicht stehen lassen: „Ja, im Bundestag gibt es mittlerweile Debatten übelster Art. Die finden sich auch im Rat der Stadt wieder.“ Aber: Es gebe auch viel mehr Politiker, die sich ehrlich für die Rechte von Minderheiten im Land einsetzen. Oberbürgermeister Klaus Mohrs wehrte sich gegen eine pauschale Medienschelte: „Es gibt auch viele Medien, die verantwortlich schreiben und eben nicht hetzen.“ Natürlich gebe es auch das Gegenteil.

Mehr miteinander reden

Was tun? „Wir müssen miteinander reden“, betonte Djemai Moustadha, stellvertretender Vorsitzender des Islamischen Kulturzentrums. Das habe er beispielsweise mit dem SPD-Politiker Frank Poerschke getan – „ich war überwältigt vom Islam“, gab Poerschke zu. Am Ende der Diskussion gab es nur ein Fazit: Unterschiede muss man in einer freiheitlichen Demokratie aushalten und respektieren. Aber man muss miteinander reden. Und gerne auch streiten. Aber mit Respekt und Anstand.

Von Carsten Bischof