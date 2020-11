Digitalisierung und Corona: WAZ-Interview zur Situation in den Schulen

Wolfsburg

Die Corona-Pandemie hat den Alltag in den Wolfsburger Schulen auf den Kopf gestellt: Wochenlang konnte der Unterricht nur von zu Hause aus stattfinden. Auch jetzt kommt das Homeschooling noch zum Einsatz, wenn Schüler in Quarantäne müssen. Die Pandemie fiel zufällig mit dem Beschluss des neuen Medienentwicklungsplans der Stadt Wolfsburg zusammen. Bis 2024 sollen 22,7 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen fließen, sieben Millionen davon übernimmt das Land durch den sogenannten „ DigitalPakt“. Im großen WAZ-Interview berichten Stadträtin Iris Bothe, die Geschäftsbereichsleiterin Schule Mareike Blohm und Karsten Ostendorf, der für die IT in den Schulen zuständig ist, inwiefern die Pandemie die Digitalisierung in den Schulen vorangetrieben hat und welche Veränderungen der Medienentwicklungsplan bis 2024 vorsieht.

Zur Person Iris Bothe (53) ist Diplom-Sozialpädagogin und seit 2012 als Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration unter anderem für die Schulen in Wolfsburg zuständig. Im kommenden Jahr will sie für die SPD bei der Oberbürgermeisterwahl kandidieren. Mareike Blohm (40) ist Juristin und leitet seit 2016 den Geschäftsbereich Schule bei der Stadt Wolfsburg. Gemeinsam mit Christoph Andacht soll sie die Weiterentwicklung der Wolfsburger Schullandschaft vorantreiben. Karsten Ostendorf (57) ist Diplom-Verwaltungswirt und bei der Stadt Wolfsburg Abteilungsleiter IT an Schulen. Unter seiner Leitung hat die Stadt das Bildungsportal „Wobila“ entwickelt.

WAZ: Frau Bothe, Frau Blohm, Herr Ostendorf, inwiefern hat sich die Corona-Pandemie auf die Digitalisierung in den Schulen ausgewirkt?

Bothe: Das Thema Digitalisierung hat nach März nochmal eine völlig neue Bedeutung erlangt und eine viel, viel stärkere Dynamisierung. Ich glaube die Entwicklungsschübe, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, für die hätten wir ohne Pandemie wahrscheinlich noch eineinhalb bis zwei Jahre benötigt. Von daher war das sicherlich eine absolute Schubkraft.

Blohm: Ende März ist gerade unser Medienentwicklungsplan, der MEP 3.0, im Rat beschlossen worden. Darin waren unsere Planungen enthalten, wie wir in den nächsten fünf Jahren die digitale Infrastruktur in den Schulen ausbauen und die Präsentationstechnik verändern wollten. Rückblickend kann man sagen, dass zum Glück auch das Lernmanagementsystem und die Bildungsplattform Wobila wichtige Bestandteile waren. Durch die Pandemie mussten wir direkt anfangen, den Plan umzustricken. Im Homeschooling brauchten die Schulen nicht mehr vordergründig die Präsentationstechnik oder die Infrastruktur. Stattdessen es war wichtig, dass wir unsere Bildungsplattform ganz schnell auf alle Schulen ausrollen. Viel schneller, als wir es ursprünglich geplant hatten.

WAZ: Wie hat sich die Bildungsplattform Wobila in der Corona-Pandemie weiterentwickelt?

Blohm: Wir haben eine Vielzahl an Anwendungen hinzugenommen. Zu Beginn des Jahres hatten wir auf diesem Portal vier Kacheln - Dudle, Etherpad, Itslearning und unsere Verwaltungskachel. Mittlerweile sind es so viele, dass man scrollen muss.

Ostendorf: Mit den zusätzlichen Angeboten haben wir letztlich auf die Bedarfe der Schulen reagiert. Damit Wobila zukünftig wieder übersichtlicher ist, planen wir in den nächsten Monaten ein großes Release.

WAZ: Welche Angebote spielen auf der Plattform eine besonders wichtige Rolle?

Ostendorf: Ein ganz wichtiges Werkzeug für die Schulen ist Itslearning, das Lernmanagement-System. Es ist jetzt an 13 weiterführenden Schulen im Einsatz. Dort sind die Nutzungszahlen seit März um 900 Prozent gestiegen. Das System ermöglicht den Lehrkräften, digitale Klassenzimmer einzurichten, in denen sie den Schülerinnen und Schülern Unterlagen zur Verfügung stellen. Wobila enthält weiterhin die Nextcloud, das ist ein Dateiablagesystem. Es ist vor allem für Lehrkräfte aus den Grundschulen wichtig. Etwas, was wir nicht im Medienentwicklungsplan vorgesehen hatten, ist BigBlueButton. Das ist eine Videokonferenz-Lösung, die speziell für den Bildungsbereich entwickelt wurde. Für die Schulen, die das möchten, haben wir außerdem die niedersächsische Bildungscloud angebunden.

Blohm: Wir sind immer in engem Kontakt mit den Schulen und freuen uns über jede Anregung, welche Dienste wir noch aufnehmen können. Das Portal ist natürlich nicht die genaue Abbildung von der Digitalisierung in den Schulen. Jede Schule findet ihren eigenen Weg damit umzugehen, das heißt einzelne Schulen arbeiten auch noch mit Angeboten, die sie nicht auf unserer Plattform finden. Wir sind da aber teilweise in dem Prozess zu prüfen, wie wir die einbinden können.

Das Bildungsportal Wobila Das Bildungsportal Wobila ist seit 2017 die digitale Lernumgebung für die Wolfsburger Schulen. Sie wird kontinuierlich ausgebaut. Auf einer gemeinsamen Website sind verschiedenste Dienste untergebracht, die Schüler und Lehrer im Unterricht unterstützen sollen. Nach einem einmaligen Einloggen stehen unter anderem Angebote für den Austausch von Lernmaterialien, Videokonferenzen oder Umfragen zur Verfügung. Das Portal bietet außerdem Zugriff auf für den Nutzer unsichtbare Dienste: „Wir strahlen in den Schulen ein Gastnetz aus. In dem können nur die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte mit ihren privaten Geräten ins Internet gehen“, erklärt Karsten Ostendorf. Auf diesem Weg stellt die Stadt einen sicheren und kontrollierten Zugriff auf das Schul-WLAN sicher.

WAZ: Der plötzliche Fokus auf die Digitalisierung kam sicherlich für viele Lehrer überraschend, wie kommen sie mit den neuen Entwicklungen mit?

Blohm: Digitalisierung ist eigentlich ein Transformationsprozess, der viel Zeit erfordert und von der gesamten Schulgemeinde vorangebracht werden muss. Durch die Pandemie musste plötzlich alles von jetzt auf gleich passieren. Alle Schulen, alle Lehrenden, die sich vorher vielleicht noch gar nicht so intensiv mit digital gestütztem Unterricht auseinandergesetzt haben, mussten das blitzartig nachholen. Deswegen haben wir als Schulträger neben der Infrastruktur, die wir geschaffen haben, auch versucht, den Lernprozess zu unterstützen. Wir haben Schulungen angeboten und Handouts angefertigt. Es ist in den vergangen Monaten außerdem ein Fachaustausch entstanden, bei dem Lehrende gestaltend tätig geworden sind und Konzepte für ihre Kolleginnen und Kollegen entwickelt haben.

Bothe: Die Umsetzung des DigitalPakts ist in unser Projekt „#WolfsburgDigital“ eingebunden. Im Bereich Bildung arbeiten wir in fünf Arbeitsgruppen in einem großen Netzwerk am Thema Digitalisierung und haben auch eine Steuergruppe. Es ist uns gelungen, den Direktor der niedersächsischen Landesschulbehörde in diese Steuergruppe zu integrieren und eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen. Das ist einmalig in Niedersachsen und etwas, was uns von Anfang an sehr wichtig war. Die Landesschulbehörde hat die Aufgabe, mit dem Ministerium die Qualifizierung der Lehrkräfte zu begleiten. Wir sind dafür da, die digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Beides kann nur funktionieren, wenn wir Hand in Hand arbeiten. Über eine Arbeitsgruppe organisieren wir deshalb gemeinsam Qualifizierungen und Fortbildungen.

WAZ: Durch die Pandemie hat die Digitalisierung in den Schulen sehr an Fahrt aufgenommen. Warum haben einige dieser Entwicklungen nicht schon früher stattgefunden?

Bothe: Die Digitalisierung ist ein Transformationsprozess und gleichzeitig ein Change-Management. Bei allem, was Veränderungsmanagement ist, gibt es immer einen Teil, der sich voran wagt, einen Teil, der mitschwimmt und einen Teil, der das ganze lieber an sich vorüberziehen lassen will. Das spiegelt sich letztlich auch in den Schulen wider und zieht sich durch alle Altersklassen. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die in der Altersklasse 50 bis 60 sind und da total versiert und mutig sind und Dinge entwickeln. Gleichzeitig gibt es auch jüngere Lehrkräfte, die nicht – wie man das hätte erwarten sollen – in ihrer Studienzeit umfänglich mit digitalen Medien in Berührung gekommen sind und Ängste haben. Ich glaube aber, dass durch die Pandemie, in der viele etwas ausprobieren mussten, ein größerer Teil die Notwendigkeit sieht, sich weiter zu qualifizieren. Das ist der Vorteil dieser Krise, dass man sich jetzt verändern muss.

WAZ: Abseits der Krise arbeiten Sie weiter an der Umsetzung des MEP 3.0. Wie flexibel ist er?

Bothe: Der MEP 3.0 ist die Grundlage für die Fördermittelbeantragung aus dem DigitalPakt. Wir selber sind flexibel, der DigitalPakt sieht hingegen eine bestimmte Priorisierung vor und natürlich auch einen Zeitraum für die Mittelabforderung. Die Priorität liegt im ersten Schritt darauf, die Netzwerkstrukturen zur Verfügung zu stellen und erst im zweiten darauf, Präsentationsmedien oder iPads für den Unterricht vorzuhalten. Aktuell haben wir aber zusätzliche Flexibilität durch ein Paket der Bundesregierung, die 500 Millionen zur Verfügung stellt. Davon konnten wir 1100 iPads beschaffen, um Schülerinnen und Schüler, die sich selber keine entsprechenden Geräte anschaffen können, damit auszustatten.

WAZ: Wie ist es aktuell um die Netzstruktur und die technischen Gegebenheiten in den Schulen bestellt?

Ostendorf: Wir haben in den Schulen Netzwerkstrukturen mit LAN-Verkabelung, die zu 98 Prozent ausgebaut ist, weil das in den früheren Medienentwicklungsplänen ein Schwerpunkt war. Durch den Schwenk von einer stationären IT hin zu mobilen Geräten, muss natürlich auch die WLAN-Struktur nachgezogen werden. Dabei haben wir unterschiedliche Ausbauzustände in den Schulen, teilweise sind sie von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich. Die Schulen haben daher teils schon gute WLAN-Strukturen und teils müssen sie noch ausgebaut werden. In diesem Sommer haben wir außerdem das sogenannte Dark Fiber aufgesetzt und unsere zentralen Dienste in das Rechenzentrum der Wobcom einziehen lassen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Baustein dafür, dass wir weg von einer lokalen Serverstruktur hin zu einer zentralen Schul-IT gehen.

WAZ: Was bedeutet das konkret?

Ostendorf: Durch den Glasfaserausbau in Wolfsburg können wir quasi ein großes Intranet bauen. Das heißt, die Schulen müssen nicht mehr separate Internetzugänge haben, sondern können via Glasfaser über ein sogenanntes Metro-Netz an das Rechenzentrum der Wobcom angebunden werden. Das Rechenzentrum hat eine sehr gute Internetanbindung, momentan sind das zehn Gigabit synchron, die dann allen Schulen zugute kommt. Die Wolfsburger Schulen werden jetzt sukzessive an diese Zentrale angegliedert. In diesem Jahr machen wir das noch mit ungefähr zehn Schulstandorten. Diese sehr gute, synchrone Internetanbindung, ist eine zentrale Vorgabe aus dem DigitalPakt.

WAZ: Ihre Erläuterungen zeigen, dass einiges von dem, was in den vergangenen Jahren in den Schulen errichtet wurde, jetzt geändert werden muss. War das, was bisher passiert ist, falsch?

Ostendorf: Nein, das würde ich nicht sagen. Letztendlich ist es so, dass der MEP 3.0 ein Übergang von lokalen IT-Lösungen hin zu zentralen Lösungen ist und das ist ein allgemeiner Trend in der IT, vor dem wir uns nicht verschließen können. Überall, wo viel für die Digitalisierung in Schulen getan wird, läuft es auf zentrale Infrastrukturen hinaus.

Bothe: Der DigitalPakt ist ja nicht das Ende, sondern es ist im Grunde genommen ein Zwischenstück, zwischen dem, was wir schon gemacht haben und dem was noch kommt. Wir als Stadt investieren im Zuge des MEP 3.0 eine fünfstellige Summe. Uns ist völlig klar, dass wir, wenn die fünf Jahre um sind, an vielen Stellen wieder von vorne anfangen, weil es neue Entwicklungen geben wird. Ich will aber nochmal verstärken, was Herr Ostendorf gesagt hat: Die Zentralisierung der Serverstruktur ist ein wesentlicher Meilenstein. Sie bietet uns eine vernünftige Basis für die Zukunft.

