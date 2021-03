Wolfsburg

Die Begeisterung für die Möglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung an Schulen ging bei der (ebenfalls digitalen) Sitzung des Schulelternrats in Wolfsburg nahtlos von den Lehrkräften der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule über auf das Auditorium. Thema war die Lernplattform „Its learning“, mit der die Fallersleber und die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule im Rahmen eines von VW geförderten Projekts seit 2018 arbeiten. Andere entdecke es erst jetzt, wegen des Distanzlernens im Lockdown seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

Die Fallersleber beherrschen den digital unterstützten Unterricht mittlerweile fast perfekt und haben doch noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wie Lehrer Norman Graf erwähnt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Tanja Neuling unterrichtet er in der 10a, die schon seit dem Start vor drei Jahren mitmacht. „Das kam uns im Lockdown sehr zugute“, betont er, schränkt aber gleichzeitig ein: „Wir benutzen ,Its learning’ weiterhin erst ab Klasse 7, weil es sehr komplex ist.“ Jüngere müssten an die Nutzung herangeführt werden. Genauso wie die Lehrkräfte – und zwar möglichst nach und nach.

Almut Henkel, Schulleiterin der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule: „Jetzt trauen sich alle zu, Online-Unterricht zu machen.“ Quelle: Britta Schulze

Schulleiterin Almut Henkel erzählt: „Wir haben niemanden gezwungen. Jetzt trauen sich alle zu, Online-Unterricht zu machen.“ Auch die, die kurz vor der Pensionierung stehen. Man dürfe es nicht mit der Brechstange probieren, rät sie. Mikro-Fortbildungen in Kleingruppen für die Beschäftigten haben sich in Fallersleben bewährt. 50 Prozent der Lehrkräfte hätten sich inzwischen ein ipad aus eigenen Mitteln gekauft – und aus Überzeugung, denn die digitale Ausstattung, die das Land versprochen hatte, ist bisher noch nicht in den Schulen angekommen.

Komplex, aber Datenschutz-konform

Trotzdem arbeiten jetzt auch andere Wolfsburger Schulen mit „Its learning“. Das Programm ist viel komplexer als zum Beispiel „One Note“, das die Realschule auch versuchsweise bei den fünften und sechsten Klassen schon eingesetzt hatte. Dafür aber ist es Datenschutz-konform. Vito Brullo vom Gymnasium Fallersleben (GyFa), ebenfalls als Referent zu Gast im Elternrat, kommentiert: „Wir hoffen, dass wir von der Realschule lernen können. Wir nutzen ,its learing’ seit Corona, also mit deutlich weniger Vorbereitungszeit.“

Ein Problem wird die Finanzierung bleiben. Alexander Paul, Vorsitzender des Elternrats, kann sich nicht vorstellen, dass deutschlandweit Länder oder Kommunen die Programm-Lizenzen und die technische Ausstattung für die Familien beschaffen. Auch Wolfsburg könne das in den kommenden Jahren nicht stemmen, fürchtet er.

In diesem Zusammenhang ging es am Rande auch um das Kopier- oder Materialgeld, das Eltern an fast allen Schulen pro Halbjahr entrichten. die Höhe werde geprüft, es werde aber weiterhin anfallen, sagte Almut Henkel. „Wir haben eine Reihe von Kosten, die damit abgedeckt werden“, erklärte sie. Spezielle Farben für den Kunstunterricht zum Beispiel oder Eddings, zusätzlich zu Kopien und Ausdrucken. Und digitaler Unterricht ist auch keine dauerhafte Alternative, sondern im Normalfall nur eine Ergänzung. „Grundfertigkeit wie das Schreiben von Hand müssen weiter geübt werden“, betonte Alexander Paul abschließend.

Von Andrea Müller-Kudelka