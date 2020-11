Wolfsburg

Coworking, E-Mobilität und digitale Bildung - das sind nur drei der zahlreichen Themen, die Wolfsburg als digitale Modellregion angehen kann. Wie die Strategie dazu aussehen wird, um Wolfsburg digital voran zu bringen, berichtete Marcel Hilbig, Leiter des Referats Strategische Planung, Stadtentwicklung und Statistik auf dem Strategieausschuss. Denn, „Aktionen dazu, digital zu werden gibt es viele“, so Hilbig.

Das Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ ist in zwei Phasen unterteilt. Ziel der ersten Phase des Projektes, die eine Laufzeit bis zum Ende des nächsten Jahres hat, ist die Entwicklung einer gesamtstädtischen Smart-City-Strategie und der Umsetzung erster Smart-City-Projekte.

Ideen gesucht: Stadt bittet Bürger um Beteiligung

Aktuell arbeitet die Stadt an diesen drei Themen: Mobilität, Daten und Partizipation, mit denen sich die Stadt Wolfsburg für das Projekt beworben hatte. Dazu will die Stadt Bürger zu deren Meinung befragen. „Letztendlich geht es bei der Smart-City darum, technische Innovation zu nutzen und in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen“, so Hilbig, daher sei es wichtig, allen Wolfsburgern die Möglichkeit zu geben, an der Strategie mitzuarbeiten. Neben einer Umfrage sind öffentliche Bürgerbeteiligungsformate geplant, um Ideen zu sammeln.

Die Stadt wünscht sich, dass möglichst viele Menschen an der Entwicklung der Strategie zur Smart City Wolfsburg teilnehmen. Eine Expertenrunde aus Vertretern der Verwaltung hat bereits stattgefunden. Nun sollen Bürger und Politik beteiligt werden.

Wolfsburg tauscht sich mit anderen Städten und Gemeinden aus

Über das „ Smart City Projekt“ tauscht sich die Stadt auch mit anderen Städten und Regionen aus: „Viele Kommunen stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie wir. Die Digitalisierung bringt Veränderungen in vielen Lebensbereichen mit sich“, so Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Städten sei dabei für alle Seiten von Vorteil. Es lassen sich viele Synergien nutzen und Projekte können schneller und kostengünstiger umgesetzt werden."

Hintergrund: Mit Ideen zu Mobilität, Daten und Partizipation hatte sich Wolfsburg für das Förderprogramm "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" der Bundesregierung beworben und überzeugt. Als eine von dreizehn Regionen hat Wolfsburg 2019 den Zuschlag bekommen. Es sollen Projekte umgesetzt werden, die durch den Einsatz digitaler Technologien Mehrwerte für die Bürger schaffen. Die Grundlage für die städtische Digitalisierung wurde 2016 mit der Initiative #WolfsburgDigital gelegt.

Weitere Informationen zur Smart-City Wolfsburg und zur Initiative #WolfsburgDigital gibt es auf wolfsburg.de/smartcity und auf wolfsburgdigital.org.

