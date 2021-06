Wolfsburg

Mit einem einstündigen Live-Stream startete am Freitag das digitale Bürgerportal für Wolfsburg. Gleichzeitig war das der Startschuss für einen Namens-Wettbewerb. Wie also soll das jüngste Kind der Smart City Wolfsburg heißen?

Vorschläge können digital direkteingereicht werden. Logisch: Es geht auf wolfsburg-plattform.de schließlich auch sonst um Mitwirkung aller Wolfsburgerinnen und Wolfsburger. Zur Vorschlagsliste gelangt man über einen Klick auf die Rubrik „Beteiligungsverfahren“. Wer keine eigene Idee hat, kann auch die Vorschläge anderer unterstützen – mit „Likes“, wie bei sozialen Medien üblich. Bis Montagabend gab es allerdings erst einen einzigen Vorschlag.

Aber es ist ja noch Zeit: Bis Sonntag, 4. Juli, werden Ideen gesammelt. Dann entscheidet eine Jury, die aus Vertretern und Vertreterinnen des Netzwerks Ehrenamt, dem Kinder- und Jugendbeirat, dem Senioren- und dem Stadtjugendring sowie der Stadtverwaltung besteht, welcher Name das Rennen macht. Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung ist Sarina Proft.

Kriterien für den Plattform-Namen Der Name des neuen Internet-Portals für Mitbestimmung in Wolfsburg sollte bestimmte Kriterien erfüllen: *einfach und verständlich *keine diskriminierenden, herabsetzenden oder anstößigen Inhalte *zur Beteiligung anregen *als Internet-Domain nutzbar (keine bereits bestehende Domain) *verfassungskonform (keine Ziele, Handlungen oder Wertvorstellungen verkörpern, die dem Grundgesetz zuwiderlaufen) *genderneutral

„Wir selbst hatten viele Ideen“, sagt Schnaithmann vom Team BürgerMitWirkung, „aber so ein Namenswettbewerb bietet sich natürlich wunderbar als erstes digitales Projekt an.“ Auch allgemeine Anregungen und Kritik sammelt Projektleiter Sebastian Thom hier ab sofort. „Schwarmintelligenz ist hilfreich – gerade bei IT-Projekten, die ja nie fertig sind“, sagte er im Livestream im Gespräch mit Moderator Christian Cordes.

Idee für Gestaltung aus London

Anregungen für die Gestaltung holte sich das Team bisher übrigens nicht nur in Deutschland. „die Idee für Darstellung der Ortsteil-Seiten kommt aus London“, verriet Thom. Was es für die beste Namens-Idee zu gewinnen gibt, soll eine Überraschung sein. Nur so viel wurde bisher verraten: „Der Gewinner oder die Gewinnerin kann mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs gemeinsam den Blick über Wolfsburg schweifen lassen.“

Livestream: (v.l.) Christian Cordes, Sarina Kanitz und Sebastian Thom beantworteten Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Quelle: Screenshot

Die Relaunch-Bilanz sieht übrigens ganz gut aus. „Wir haben uns sehr gefreut, dass viele zugeschaltet haben, obwohl das Wetter ein sehr großer Konkurrent war“, sagt Christin Schnaithmann. Knapp 100 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die kleine Info-Show ihr zufolge zeitgleich. Wer sich gleich registriert und auf den Bestätigungs-Link in einer Email geklickt hatte, konnte auch live kommentieren.

Einige Fragen wurden sofort beantwortet – zum Beispiel zum Thema Datenschutz. Auch wer sich nicht registriert, könne aber Service-Angebote der Seite nutzen – wie etwa den Mängelmelder oder die Einwohner-Frage-Rubrik, betonte Thom.

Von Andrea Müller-Kudelka