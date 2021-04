Wolfsburg

Hinter die Kulissen schauen und Grenzen im eigenen Denken überwinden – das ist das Ziel beim „Zukunftstag“ für Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Berufsorientierung. Mädchen und Jungen sollen dabei Berührungsängste mit Berufen überwinden, die als untypisch für ihr Geschlecht gelten. Am 22. April ist es wieder so weit.

Nur wenige Wolfsburger auf dem Radar

Wegen Corona fiel die Aktion 2020 ganz flach, in diesem Jahr gibt es zumindest digital alternative Angebote. Viele Betriebe sind allerdings schon ausgebucht und der offizielle „Online-Radar“ des Leipniz-Instituts zeigt gerade einmal eine Anlaufstelle für den „Boys-Day“ in Wolfsburg. Zudem seien die Plätze für den Girls-Day bei Volkswagen ruckzuck ausgebucht gewesen, berichteten Mütter bei der letzten Sitzung im Schulelternrat. Die Anmeldefrist für den Zukunftstag bei der Stadtverwaltung in Wolfsburg lief am 21. März bereits ab. Doch es gibt noch eine Chance, weitere interessante Aktionen zu finden: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg bietet unter dem Titel „Moin Future“ eine Anmeldeplattform und technische Unterstützung an.

60 Betriebe und Unternehmen der gesamten Region beteiligen sich

Wer mitmachen will, sollte sich allerdings sputen, denn obwohl sich rund 60 Betriebe und Unternehmen der gesamten Region an der IHK-Aktion beteiligen, gibt es auch hier nur noch einzelne Plätze. Der Vorteil bei diesem digitalen Zukunftstag: Jeder und jede kann sich bis zu fünf unterschiedliche Unternehmen heraussuchen, denn die Angebote finden zeitlich versetzt statt. Wer vor Ort nichts findet, kann durchaus bundesweit auf die Suche gehen – und so den beruflichen Horizont noch stärker erweitern, als das bisher möglich war.

Falls trotzdem gar nichts geht, bietet die Bundesregierung online zudem Materialien für Lehrkräfte an, um das Thema im Unterricht mit etwas mehr Leben zu füllen. In welchem Szenario dieser Unterricht am 22. April in Wolfsburg stattfinden kann, liegt an den dann aktuellen Inzidenzzahlen und der Testbereitschaft.

Von Andrea Müller-Kudelka