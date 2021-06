Wolfsburg

Das gelbe Heftchen soll bald wieder zu Hause liegen bleiben können: Am Donnerstag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den offiziellen Startschuss für den digitalen Impfpass gegeben. Die dafür entwickelte „CovPass“-App ist schon jetzt verfügbar. Bis die Wolfsburger sie nutzen können, kann es aber noch ein wenig dauern.

Das Prinzip des digitalen Impfpasses: Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, bekommt künftig ein Zertifikat, auf dem ein QR-Code steht. In dem Code sind Name, Geburtsdatum, Impfstoff und die Daten der Impfungen gespeichert. Geimpfte können im Urlaub oder bei Veranstaltungen dann entweder diesen Zettel vorzeigen oder sich den QR-Code in einer App abspeichern. Dafür geeignet sind die neue CovPass-App und die Corona-Warn-App. Wichtig zu wissen: Das gelbe Impfheft verliert durch den neuen digitalen Impfpass nicht seine Gültigkeit, es handelt sich lediglich um ein zusätzliches Angebot.

Im Impfzentrum Wolfsburg geht es vorerst noch nicht los

Das Wolfsburger Impfzentrum will die digitalen Zertifikate in Zukunft nach der zweiten Impfung ausstellen. Vorerst ist das jedoch noch nicht möglich: „Derzeit können wir noch nicht sagen wann in Wolfsburg die technischen Voraussetzungen durch das Land abschließend geschaffen sind“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Sie betont zudem, dass das Impfzentrum den digitalen Nachweis nur an Personen ausstelle, die erst noch zur Impfung kommen.

Das Impfzentrum im CongressPark: Hier gibt es erstmal noch keine QR-Codes für den digitalen Impfpass. Quelle: Lars Landmann

Wer bereits beide Impfungen im CongressPark erhalten hat, soll sich stattdessen an das Impfportal des Landes und die Impfhotline wenden können, um das Zertifikat nachzufordern. Noch ist das allerdings nicht möglich, das Land muss noch einen Starttermin benennen.

Die Apotheken wollen zeitnah beginnen

Alternativ können sich die Geimpften an Apotheken wenden. Diese wollen ab dem kommenden Montag, 14. Juni, damit beginnen, den digitalen Impfpass auszustellen. Um zu sehen, welche Apotheken in Wolfsburg teilnehmen, soll es ab Montag eine Liste auf der Website www.mein-apothekenmanager.de geben. Dr. Karsten Holz, Inhaber der Neuen Apotheke in Detmerode und Bezirksvorsitzender des Landesapothekerverbands, warnt jedoch auch hier vor allzu großen Erwartungen: „Im Moment ist das Portal durch die vielen Anfragen von Apotheken am Zusammenbrechen.“ Holz kritisiert, dass Gesundheitsminister Spahn mit seinem schnellen Startschuss am Donnerstag möglicherweise falsche Erwartungen geschürt habe: „Man fühlt sich mehr als überfahren.“

Er empfiehlt den Wolfsburgern deshalb, nicht gleich am Montag eine Apotheke wegen des digitalen Impfpasses aufzusuchen, sondern lieber noch bis zur Wochenmitte zu warten. Auch, weil die Apotheken montags den neuen Corona-Impfstoff für die Arztpraxen ausliefern müssen. „Das ist für uns ein Kampftag“, sagt Holz. Ein Ansturm auf den Impfpass käme daher zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

In den Arztpraxen fehlt noch die Software für den digitalen Impfpass

Wer seine Impfung beim Haus- oder Facharzt erhalten hat, soll dort zukünftig ebenfalls den digitalen Impfpass nachordern können. Allerdings fehlt genauso wie in den Impfzentren noch die notwendige Software. „Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, in den kommenden Tagen nicht die Arztpraxen zu kontaktieren, um nach dem digitalen Impfausweis zu fragen“, sagte Mark Barjenbruch, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, deshalb am Donnerstag. Die Praxen sollen frühestens Mitte kommender Woche mit der Software ausgestattet sein.

Von Melanie Köster