Wolfsburg

Seit Montag ist der digitale Impfpass nicht nur in den Apotheken, sondern auch im Impfzentrum erhältlich. Wolfsburger Arztpraxen müssen sich hingegen weiter gedulden.

Wer zur Impfung in den CongressPark kommt, kann laut dem Land Niedersachsen ab sofort den QR-Code für den digitalen Impfpass erhalten. Geimpfte können den Code selbst als Nachweis vorzeigen oder ihn in die CovPass-App sowie die Corona-Warn-App einspeichern.

All diejenigen, die ihre Zweitimpfung im CongressPark schon hinter sich haben, können das Zertifikat über die Termin-Hotline oder das Impfportal des Landes erhalten. Alternativ können die Geimpften in eine Apotheke gehen.

Diese haben bereits vor gut einer Woche damit begonnen, den digitalen Impfpass auszustellen. Bundesweit ruckelte am ersten Tag jedoch der Server: „Wir waren intern sehr gut vorbereitet, hatten anfangs aber technische Probleme“, berichtet Dr. Henrik Dörschner, Inhaber der Porsche-Apotheke. Mittlerweile laufe das System besser.

Besonders in den ersten Tagen war der Ansturm groß

Rund 80 bis 90 Kunden kommen täglich in die Porsche-Apotheke, um sich ihr digitales Zertifikat ausstellen zu lassen. „Besonders in den ersten Tagen war der Ansturm groß“, sagt Dörschner. Wer sich bei ihm einen digitalen Impfpass abholen möchte, muss sich zunächst ausweisen und kann dann seinen gelben Impfpass oder die Impfbescheinigung abgeben. In der Regel bekommen die Kunden ihr Dokument am nächsten Tag samt QR-Code zurück, in dringenden Fällen auch früher.

Das Erstellen des Impfpasses sei für die Apotheken nicht besonders aufwendig, sagt Dörschner. Die Überprüfung, ob der Impfpass und die eingetragene Impfung echt sind, dafür schon. „Wir freuen uns deshalb immer, wenn die Impfungen bei Ärzten in der Umgebung stattgefunden haben.“ Von ihnen hat sich Dörschner vorab extra noch einmal die Stempel rausgesucht, um mögliche Fälschungen zu erkennen.

Bei den Wolfsburger Ärzten ist der Frust groß

Die niedergelassenen Ärzte stellen laut Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg, hingegen weiterhin keine digitalen Impfpässe aus. Es ist ihnen technisch noch immer nicht möglich. „Wir sind sehr enttäuscht, das sorgt für viel Unmut“, sagt Bekermann. Er sieht die Schuld vor allem beim Bundesgesundheitsminister. Denn: Diejenigen, die den Praxen die Systeme für den Impfpass bereitstellen, seien von Spahns plötzlich ausgerufenen Start völlig überrumpelt worden.

Von Melanie Köster