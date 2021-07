Wolfsburg

Seit rund einem Monat stellen die Apotheken in Wolfsburg den digitalen Impfausweis aus. Die Hausärzte sollten auch von Beginn an mitmachen, doch das scheiterte an der Technik. Nun ist die Software auch in den Arztpraxen angekommen.

In den Apotheken war die Nachfrage nach dem digitalen Dokument groß, in die Porsche-Apotheke kamen täglich rund 80 Kunden, die das Zertifikat wollten. Auch in der Sonnen Apotheken haben sich bereits viele Wolfsburger ihr Dokument mit dem QR-Code ausstellen lassen. „Der Server ist mit der Nachfrage nicht zurechtgekommen und immer wieder abgestürzt. Jetzt ist der erste Schwung vorbei und damit läuft das System besser“, so Rainer Camehn, Inhaber der Sonnen Apotheke.

Digitaler Impfpass: Viele Apotheken in Wolfsburg stellen das Dokument aus. Quelle: Roland Hermstein

Covid-Impfzertifikat wird auf dem Handy gespeichert

Im QR-Code vom digitalen Impfausweis sind die wichtigsten Daten der Corona-Schutz-Impfungen codiert. Dafür wird in der Apotheke der gelbe Impfausweis und der Personalausweis benötigt. Zudem kann das Covid-Impfzertifikat mithilfe der Corona-Warn-App und der CovPass-App auf dem Smartphone gespeichert werden.

Hier bekommen Sie den digitalen Impfpass Der digitale Impfausweis kann mit der Corona-Warn-App und der CovPass-App auf dem Smartphone gespeichert werden. Beide Apps sind kostenlos im App Store (iOS) und bei GooglePlay erhältlich. Neben den Ärzten stellen viele Apotheken „EU Covid-19 Impfzertifikat“ aus. Eine Liste gibt es auf der Seite mein-apothekenmanager.de. Laut dem Land Niedersachsen ist der QR-Code auch im Wolfsburger Impfzentrum erhältlich. All diejenigen, die ihre Zweitimpfung im CongressPark schon hinter sich haben, können das Zertifikat über die Termin-Hotline oder das Impfportal des Landes erhalten.

Laut Doktor Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg, stellen inzwischen auch die niedergelassenen Ärzte das Dokument aus. „Bei mir in der Praxis läuft das System reibungslos“, so der Allgemeinmediziner.

Digitale Dokument kann jederzeit wieder ausgedruckt werden

Auch Patienten, die im Impfzentrum geimpft wurden, können den Ausdruck in seiner Arztpraxis erhalten. Auch wenn das etwas mehr Arbeit macht. „Wenn die Impfung bei uns stattfindet, sind die Daten im System und sie müssen nicht mehr eingetippt werden“, erklärt Bekermann.

Das Zertifikat kann auf dem Smartphone gespeichert werden, das ist allerdings kein Muss. Die Ausdrucke mit dem QR-Code können auch so vorgezeigt werden. Wer weiterhin seinen gelben Impfausweis vorzeigen will, kann auch dieses tun. Allerdings muss er gut auf den Impfpass aufpassen, das digitale Dokument kann nämlich einfach wieder in der Apotheke oder beim Arzt ausgedruckt werden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig