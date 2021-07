Digitaler Impfnachweis: So erhalten Wolfsburger den Code und den Ausweis

Wolfsburg

Mit dem digitalen Impfnachweis kann der gelbe Impfausweis zuhause bleiben: Viele Apotheken in Wolfsburg generieren den Code und stellen das digitale Covid-Impfzertifikat aus. Doch welche Dokumente müssen vorgelegt werden und wie wird der digitale Nachweis auf dem Handy gespeichert? Die WAZ gibt einen Überblick.

Diese Dokumente sind für den digitalen Impfnachweis erforderlich

Wer einen digitalen Impfnachweis bekommen möchte, muss in der Apotheke seinen Impfpass und Personalausweis vorlegen. Rainer Camehn von der Sonnen-Apotheke überprüft kurz die Dokumente und tippt dann die Daten von der Impfung ein. Mithilfe der Daten wird ein QR-Code erstellt.

Bei den Impfstoffen von Biontech/ Pfizer und Astrazenca werden zwei Impfungen benötigt, daher druckt Camehn zwei Zettel mit jeweils einem QR-Code aus. Im digitalen Covid-Impfzertifikat wird beispielsweise der Impfstoff und das Datum der Impfung angegeben.

Corona-Warn-App oder CovPass-App herunterladen

Personen ohne Smartphone zeigen dieses Dokument bei bestimmten Veranstaltungen vor, um nachzuweisen, dass die Impfung gegen das Corona-Virus vorliegt. Weiterhin kann der Ausweis mit dem Handy gespeichert werden. Dafür muss die aktuelle Version der Corona-Warn-App oder die CovPass-App heruntergeladen werden. „Meistens erstellen die Kunden ihren digitalen Impfpass selber. Wer Hilfe braucht, kann sich gerne an die Apotheken wenden“, sagt Camehn.

Digitaler Impfpass: In der Corona-Warn-App und der CovPass-App kann der Impfausweis gespeichert werden. Quelle: Rainer Droese/ Oliver Berg

In der Corona-Warn-App klickt man auf „Impfzertifikat hinzufügen“, dann scannt man die QR-Codes und danach wird der digitale Impfnachweis angezeigt. In der Corona-Warn-App kann nur jeweils von einer Person ein digitales Zertifikat angefertigt werden. In der CovPass-App ist es möglich zwei Impfzertifikate zu hinterlegen, beispielsweise für den Partner.

Impfzertifikat mit der CovPass-App erstellen

In der CovPass-App werden die Schritte genau erklärt. Zuerst wird der QR-Code gescannt und in die App übertragen. Auch hier gilt: Bei zwei Impfungen müssen beide Codes fotografiert werden. Sobald die App wieder geöffnet wird, wird das Impfzertifikat mit dem QR-Code angezeigt. Als vollständig geimpft gelten Personen, bei denen die letzte benötigte Impfung 14 Tage her ist. Erst dann wird „vollständiger Impfschutz“ in der App angezeigt.

Apotheke, Arzt oder Impfzentrum: Hier bekommen Sie den digitalen Impfpass Der digitale Impfausweis kann mit der Corona-Warn-App und der CovPass-App auf dem Smartphone gespeichert werden. Beide Apps sind kostenlos im App Store (iOS) und bei GooglePlay erhältlich. In Wolfsburg stellen viele Apotheken das „EU Covid-19 Impfzertifikat“ aus. Eine Liste gibt es auf der Seite mein-apothekenmanager.de. Zudem bieten auch die Ärzte den Service an. Laut dem Land Niedersachsen ist der QR-Code auch im Wolfsburger Impfzentrum erhältlich. All diejenigen, die ihre Zweitimpfung im CongressPark schon hinter sich haben, können das Zertifikat über die Termin-Hotline oder das Impfportal des Landes erhalten.

Digitaler Impfausweis funktioniert ohne Internetverbindung

Mit dem digitalen Impfpass auf dem Smartphone oder mit dem Papierdokument kann der gelbe Ausweis zuhause bleiben, muss er jedoch nicht. Das Heft kann weiterhin als Nachweis verwendet werden. Bei der CovPass-App wird extra darauf hingewiesen, dass das Zertifikat auch ohne Internetverbindung angezeigt werden kann. Allerdings ist bei der Prüfung gegebenenfalls ein Ausweisdokument vorzulegen, insbesondere bei dem Code einer anderen Person.

Daten bleiben auf dem eigenen Smartphone

Alle Informationen des digitalen Ausweises bleiben auf dem Smartphone. Eine Übertragung findet statt, wenn der QR-Code zur Überprüfung gescannt wird. Der digitale Ausweis ist also ein wichtiges Dokument für vollständig geimpfte Personen. „Wenn man das Papier verliert, kann mit dem Personalausweis und dem Impfausweis ein neues Zertifikat ausgedruckt werden“, erklärt Camehn.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig