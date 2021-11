Wolfsburg

Weihnachtsfreude für Familien, die sich sonst nicht viel leisten können, wollen Mitarbeitende des VW-Vertriebs verschenken. „300 Wünsche werden wir erfüllen, wie im letzten Jahr“, sagt Mitorganisatorin Christine Moretti (Charity&Friends). Außerdem gibt’s zusätzlich Geschenke fürs Tierheim. Spenden können auch Betriebsfremde. Übergabe der Wunschzettel war jetzt vor der Tür der Wolfsburger Tafel, die Geschenke sollen möglichst Anfang Dezember schon bereitstehen.

Früher wurde am Standort Fallersleben immer ein Weihnachts-Wunschbaum aufgestellt. Jetzt läuft die Privatinitiative der Beschäftigten schon zum zweiten Mal digital im Intranet – wegen der vierten Corona-Welle. Wer keine Sachspenden im Wert von rund 20 Euro pro Geschenk besorgen und ins Betriebsratsbüro verschicken oder dort abgeben kann, kann auch Geld spenden. Die Initiatorinnen kümmern sich dann um Einkauf und Verpackung.

Tolle Summe: Im Jahr 2020 kamen 5000 Euro zusammen

Die Initiative kommt nicht nur bei den Beschenkten gut an: Mehrere Vereine, Institutionen und Privatpersonen unterstützen mittlerweile das Projekt. 2020 kamen rund 5000 Euro zusammen. Inzwischen beteiligen sich neben langjährigen Partnern wie der Tafel, der IG Metall, der Sozialarbeit im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen, der Fabi, dem VfL-Fanprojekt und dem Stadtjugendring auch das Projekt Starthilfe, die Jugendfeuerwehren aus Wolfsburg, die Propsteijungend Vorsfelde, Pfadfinder, Rotary Club, Round Table, Neulandstiftung und Cadera.

Familien wünschen sich Winterbekleidung und Windeln

Wünsche gibt es einige: Sportsachen, Winterjacken und –schuhe, ferngesteuerte Autos, Süßgkeiten und Windeln zum Beispiel. Verpackt wurden in den vergangenen Jahren zum Teil auch gut erhaltene, gebrauchte Waren, um den Wert von 20 Euro nicht zu überschreiten. Für Tiere soll es unter anderem Kriechtunnel, Knochen, Katzengras und Spielzeug geben.

Geschenke-Übergabe 2020: Der Weihnachtsmann überreichte damals im Haus der Jugend Wunschbaum-Päckchen an Familien der Wolfsburger Tafel. Diesmal soll es eine richtige Advents-Feier geben. Quelle: Britta Schulze

„Ich bin sehr dankbar, das Danica Kahla-Lenk, die Sozialarbeiterin im Kirchenreisamt, in diesem Jahr die wunderbare Idee hatte, die Übergabe noch weihnachtlicher zu gestalten“, sagt Christine Moretti. Es soll am 11. Dezember ein Advents-Event für Tafel-Kinder bei der Fabi geben, mit Buden unter freiem Himmel, wo Beschenkte und Schenkende sich trotz Corona begegnen können. Und falls mehr Geld gespendet wird, als für die Wunschzettel-Wünsche notwendig ist, wird es im kommenden Jahr voraussichtlich auch noch ein Sommerfest geben.

Und so können Interessierte mitmachen und mitschenken:

Alle, die mitschenken wollen, können sich per E-Mail unter Christine.moretti@volkswagen.de melden und erhalten dann einen Wunschzettel inklusive Namen und Nummer. Für Spenden per Paypal gilt die Email-Adresse christine.moretti01@t-online.de. Päckchen können vom 29. November bis 2. Dezember beim Betriebsrat in Fallersleben, Forum Marketing und Kommunikation (EG), abgegeben werden.

Von Andrea Müller-Kudelka