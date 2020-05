Digitale Schule in Corona-Zeiten: So funktioniert das Wolfsburger Bildungsportal

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat ihr Bildungsportal „wobila“ für die Schulen ausgebaut. Die Planungen dazu begannen kurz nach den Schulschließungen im März. Mithilfe der Lösungen sollen die Lehrer und Schüler besser miteinander kommunizieren und somit effektiver lernen können. Die WAZ fragte bei der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule nach, ob sich die Programme bewähren.

Das Bildungsportal „wobila“ besteht seit 2017. Auf der Internetseite stehen verschiedene Programme zur Verfügung, darunter das Lernmanagementsystem Itslearning, die Videokonferenzlösung BigBlueBotton (BBB), und das Dateiablagesystem Nextcloud für Grundschulen.Wobei die letzten beiden erst vor kurzem entwickelt und bereitgestellt wurden.

Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule ist Pilotschule

Die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule ist seit Ende 2018 eine der Wolfsburger Pilotschulen für Itslearning. Auf der Plattform können Lehrer Unterrichtsmaterialien bereitstellen, die Schüler bearbeiten diese am Computer und laden sie anschließend wieder hoch. „Es ist wie ein Austeilen und Einsammeln im digitalen Raum“, sagt Schulleiter Arne Sewing.

Die Unterrichtsmaterialien sind nach Kursen aufgeteilt, und zwischen normalen Arbeitsblättern und Materialien können die Pädagogen auch Tests wie Multiple-Choice-Aufgaben unterbringen. Das Angebot hilft laut Sewing gegen „Dokumenten-Flut und überquellende E-Mail-Postfächer“, und das bei Lehrern und Schülern oder Eltern. „Ansonsten müssten zuhause ganze Arbeitsbücher ausgedruckt oder kopiert werden.“

Großer Briefkasten für die Hausaufgaben

Die Schüler der Jahrgänge fünf bis acht sollen täglich rund drei Stunden lernen, Jahrgang neun und zehn rund vier Stunden und die Oberstufe täglich sechs Stunden. Die Hausaufgaben werden auf der Internetseite der Integrierten Gesamtschule (IGS) bereitgestellt. Anschließend haben die Schüler 14 Tage Zeit bis zur Abgabe. Da die Jahrgänge 8 bis 13 in erster Linie mit dem Programm Itslearning arbeiten, wird in den Plänen häufig auf die digitale Plattform verwiesen. Aufgaben, die nicht über Itslearning zurückgegeben werden können, werden in einen großen Briefkasten gesteckt, der vor dem Schulgebäude steht. So wird es auch mit den Klassen geregelt, die im Moment noch gar nicht digital arbeiten.

Videokonferenzen mit fünf oder 25 Schülern

Zusätzlich zu Itslearning nutzt die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule das Videokonferenzsystem BigBlueBotton (BBB). „Vor der Einführung des neuen Angebots hat jeder Lehrer mit einer anderen App gearbeitet, dadurch mussten sich die Schüler teilweise sehr viele neue Programme installieren“, berichtet Sewing. Mit der städtischen Lösung können die Lehrer und Schüler sowohl am Computer als auch am Handy arbeiten und einen Videochat starten.

Dabei bleibt es den Pädagogen und Lernenden selber überlassen, ob Einzel-, Gruppen- oder Klassengespräche stattfinden. „Vielen Schülern ist ein Rhythmus sehr wichtig, daher trifft sich eine Klasse jeden Tag für eine halbe Stunde in einer Videokonferenz“, so der Schulleiter. Aus der Lehrersicht seien zum Beispiel für die Fremdsprachen Gespräche mit nur fünf Schülern gleichzeitig sinnvoller. „Dann ist jeder Schüler auf dem Bildschirm gut zu sehen und zu hören. Und die Lehrer können sich anschließend Noten notieren“, betont Sewing.

Komplexe Programme begeistern die Lehrer

Obwohl die Programme laut dem Schulleiter komplex sind, sorgen sie bei den Kollegen für Begeisterung. „Die Hemmschwelle ist sehr schnell gefallen, und bei Fragen wird sich gegenseitig geholfen“, sagt Sewing. So bieten zwei Lehrer Fortbildungskurse für die anderen Pädagogen an.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig und Sylvia Telge