Wolfsburg

Wegen der Corona-Pandemie kann die zweitägige Hanseraumkonferenz 2021 (HAKO) in Wolfsburg nur digital stattfinden – ein großer Erfolg ist sie trotzdem: 400 Teilnehmer haben Online-Tickets für die Veranstaltung der Wirtschaftsjunioren aus dem Raum Wolfsburg-Gifhorn gekauft und schalten sich heimischen Büro aus in Workshops, Vorträge und Podiumsdiskussionen hinein. Das Event endet am Samstagabend mit einem Livestream-Konzert der Wolfsburger Band Valid Blu – Sängerin ist HAKO-Moderatorin und Wirtschaftsjuniorin Susanne Berlin.

Klaus Mohrs und Andreas Ebel sind Schirmherren der Hanseraumkonferenz

Die Wirtschaftsjunioren haben die Digitalkonferenz zum Thema „Stadt. Land. Digital erleben.“ am Freitag und Samstag gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) organisiert. Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Gifhorns Landrat Andreas Ebel sind Schirmherren und haben Grußworte für die Teilnehmer aufgezeichnet. Die Schaltzentrale der HAKO 2021 ist die Volkswagen-Arena, von hier aus moderieren Susanne Berlin und Katrin Haudel die ganztägigen Livestreams und schalten sich immer wieder in Vorträge, Diskussionen und Workshops hinein. So behält jeder Teilnehmer einen Überblick darüber, was aktuell läuft und was für ihn persönlich spannend sein könnte.

Das ist die Hansekonferenz Die Hanseraumkonferenz ist das höchste Gremium des norddeutschen Wirtschaftsraums der Wirtschaftsjunioren-Kreise. In diesem Jahr richten die Wirtschaftsjunioren Gifhorn-Wolfsburg die Hanseraumkonferenz – kurz HAKO – der Wirtschaftsjunioren Hanseraum e.V. aus. Der Hanseraum ist ein Zusammenschluss von fünf Bundesländern, darunter Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige und Nachwuchskräfte tagen und bilden sich (digital) in Gifhorn-Wolfsburg fort. Die Wirtschaftsjunioren erwarten Unternehmer, Fach- und Führungskräfte bis zu einem Alter von 40 Jahren, Entscheider und Multiplikatoren aus allen Wirtschaftsbereichen und Regionen Norddeutschlands. Sie verantworten über 50 000 Arbeitsplätze und erwirtschaften einen Gesamtumsatz von mehr als 20 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr findet die Hanseraumkonferenz in Lübeck statt.

„Die HAKO findet zwar online statt, trotzdem wird es viele Gelegenheiten zum Netzwerken geben“, sagt HAKO-Geschäftsführer Hendrik Vieth. Etwa mit dem Staatssekretär im niedersächsischen Wirtschaftsministerium, Stefan Muhle. Der diskutierte online mit Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus über die Mobilität der Zukunft und kam zu dem Fazit: „Wir brauchen ein neues Bildungssystem.“

Zur Galerie Die Hanseraumkonferenz der Wirtschaftsjunioren Wolfsburg-Gifhorn findet digital statt – gestreamt wird aus der VW-Arena.

Eines, in dem beispielsweise Informatik möglichst früh auf dem Lehrplan steht. Deutschland befinde sich „im Komplettumbau“. Autostadt-Chef Maus sah es ähnlich und verwies auf die frisch eröffnete Wolfsburger Programmierschule-Schule „42Wolfsburg“: Diese Art des Lernens weise den Weg in die Zukunft. Auch ein Interview mit Bundesaußenminister Heiko Maas kann abgerufen werden.

Pierre Littbarski und Roy Präger berichten für Chancen für Ex-Fußballer

Wie wichtig Aus- und Weiterbildung sind, betonten auch die VfL-Idole und früheren Profifußballer Pierre Littbarski, Roy Präger und Siggi Reich: „Viele Profifußballer haben eben nicht finanziell ausgesorgt und drohen nach Karriereende in ein tiefes Loch zu fallen“, betonte Präger. Littbarski ergänzte: „Unsere Aufgabe ist es, ihnen frühzeitig zu zeigen, welche beruflichen Möglichkeiten es nach dem Fußball für sie gibt.“ Ein weiteres Highlight war ein Online-Talk (“Auf einen Kaffee“) mit Sternekoch Sven Elverfeld – er ist Küchenchef im „Aqua“ im Ritz-Carlton.

„Uns ist es auch wichtig, dass die Teilnehmer die Region Wolfsburg-Gifhorn kennenlernen und verstehen, dass es hier nicht nur Volkswagen gibt“, betont HAKO-Sprecherin Meike Förster. So gibt es digitale Besuche im Kunstmuseum und Planetarium genauso wie virtuelle Betriebsbesichtigungen des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg und der Wittinger Brauerei. „Natürlich hätten wir uns mehr über eine analoge HAKO gefreut“, gibt Meike Förster zu. Zumal schon die HAKO 2020 digital stattfinden musste. „Aber wir sind trotzdem zufrieden.“ Infos unter www.hako2020.de.

Von Carsten Bischof