Diesmal auch online: Julius-Club vermittelt Spaß am Lesen

In diesem Sommer nimmt die Stadtbibliothek bereits zum 14. Mal am Lese-Ferienprogramm Julius-Club („Jugend liest und schreibt“) teil. Das niedersachsenweite Leseförderprojekt ist bei den Wolfsburger Schülern beliebt. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr nicht auf das Angebot verzichtet werden muss“, erklärt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration.

Im Gegenteil: Wegen der Corona-Krise wurden in diesem Jahr unter dem Motto „Julius-Club goes online“ zusätzliche digitale Angebote geschaffen. Am Freitag, 3. Juli, startet das vielfältige Sommerferien-Programm, das Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 14 Jahren (Klassen 5 bis 8) Spaß am Lesen vermitteln soll. Bis zum 3. September stehen in der Stadtbibliothek dann 100 aktuelle Titel mehrfach bereit. Viele Bücher können auch online gelesen werden – das ist in Zeiten von Corona besonders praktisch.

Julius-Club: Wer mindestens zwei Bücher liest, erhält ein Diplom

Wer mindestens zwei Bücher gelesen und bewertet hat, erhält zum Abschluss das Julius-Diplom. Für kreative Beiträge zu den Büchern gibt es besondere Preise zu gewinnen.

Begleitend organisiert die Stadtbibliothek ein Veranstaltungsprogramm. Besondere Highlights in diesem Jahr sind der Workshop „Kunst und Schreiben“ in Kooperation mit dem Kunstmuseum und der Manga-Workshop mit der japanischen Mangaka Izumi Mikami-Rott. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Stadtbibliothek Wolfsburg : Digitales Programm im Internet

Daneben stellt die Stadtbibliothek ein umfangreiches digitales Veranstaltungsprogramm ins Netz. Unter https://juliusclub2020.bildungshaus-wolfsburg.de gibt es acht Wochen lang wöchentlich eine neue Challenge – von Rätseln über das Erstellen von Buchtrailern bis hin zu einer Schnitzeljagd durch die Innenstadt.

