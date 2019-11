Diese neuen Geschäfte kommen in die City-Galerie

Wolfsburg

Neue Läden, frische Konzepte: In der City Galerie tut sich gerade einiges. Regelmäßigen Besuchern wird diese Entwicklung nicht verborgen geblieben sein, deutet doch schon seit einigen Wochen die ein oder andere Stellwand auf Veränderungen dahinter hin. Leerstand muss man indes nicht befürchten. „Es gibt für jedes Ladenlokal Mietverträge“, verrät der neue Center-Manager Marvin Schaber.

Dean & David bald auch in der City Galerie

Und mehr noch: Die Wolfsburger können sich auf einige Neuheiten freuen, welche die Wolfsburger Shopping-Landschaft bereichern dürften – besonders was das gastronomische Angebot angeht. Dort, wo bis vor einigen Wochen noch Bäckerei Steinecke seine Filiale hatte, wird Ende Februar das Gastronomie-Konzept Dean & David eröffnen. Nach den Designer Outlets ist dies dann die zweite Wolfsburger Filiale des Franchises, das – ganz modern – frische, gesunde Kost wie Salate, Currys oder Suppen anbietet.

Sushi-Restaurant eröffnet Filiale

Daneben wird auch ein neuer Sushi-Anbieter in die City Galerie ziehen. Das in Braunschweig beheimatete Japanische Restaurant Nagoya wird sich in Wolfsburg versuchen und die Räumlichkeiten einer Weinhandlung übernehmen. „Die Inhaber wollen noch dieses Jahr eröffnen“, so Schaber.

Mehr gastronomische Abwechslung

Weiterhin wird das Immergrün – wie schon das Restaurant Anna und der Wurstbasar – im ersten Quartal umbauen und mit modernisiertem Konzept an den Start gehen. Sehr zur Freude von Schaber. „Die Gastronomie weiter auszubauen ist unser Wunsch und von den Kunden so auch gewünscht“, weiß er. Dabei sei vor allem Abwechslung durch moderne, „andere“ Konzepte gefragt. „Die Zeiten von nur Fast-Food in den Centern ist vorbei, man muss Erlebnisse schaffen“, so Schaber.

„Wohlfühloase“ kommt

Hier entsteht ein Wolfsburger Social-Media-Hotspot. Quelle: Boris Baschin

Hotspot für Social Media

Eine Etage tiefer macht bereits eine Stellwand mit dem Text „Ein völliges Fotohuwabohu“ neugierig. Was genau dort, in der ehemaligen Mustang-Filiale, entsteht, das will Schaber aber noch nicht verraten. „Nur so viel: Es wird ein Hotspot für Social Media, die Wolfsburger dürfen gespannt sein.“

Veränderungen sind zyklusbedingt

Mit den Veränderungen in der City-Galerie ist es danach aber nicht getan. Bis 2021 wird sich noch so einiges tun – dann feiert das Shopping-Center seinen 20. Geburtstag. „Zyklusbedingt wird es da noch einige Entwicklungen und immer mal wieder vorübergehend geschlossene Läden wegen Umbau oder Wechsel geben“, kündigt Schaber schonmal an. Das liege ganz einfach an den Mietverträgen – diese laufen in der City Galerie zehn Jahre. Der Umbau könne dabei manchmal auch etwas länger dauern –besonders wenn es sich um die Umstellung auf Gastronomie handelt. „Momentan ist es schwer, Fachfirmen zu bekommen“, erklärt der Center-Manager.

Von Steffen Schmidt