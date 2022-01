Wolfsburg

Nach dem Motto „Gute Vorsätze gleich umsetzen“ bietet die Autostadt in Wolfsburg vom 15. Januar bis 31. März 2022 acht verschiedene Workshops zu den Zukunftsthemen „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“ exklusiv für Erwachsene an. Interessierte, die neben Familie und Beruf ein paar Stunden Zeit für sich benötigen, haben die Wahl zwischen verschiedenen technischen, kreativen und kulinarischen Angeboten an den Wochenenden. Die kostenpflichtigen Workshops sind ab sofort über den Autostadt Ticketshop buchbar.

Diese Workshops stehen zur Auswahl:

Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, bei der Fertigung eines individuellen Modellautos traditionelle Werkzeuge zu bedienen. Gleichzeitig gehen sie mit modernen Maschinen wie dem 3D-Drucker auf Tuchfühlung.

– Samstag, 15. Januar, und Sonntag, 16. Januar, jeweils um 11 Uhr

– Samstag, 19. Februar, und Sonntag, 20. Februar, jeweils um 11 Uhr

– Samstag, 26. März, und Sonntag, 27. März, jeweils um 11 Uhr

Dauer: 6 h, max. 8 Teilnehmende; Workshop-Preis: 45 Euro zzgl. Eintritt in die Autostadt

Teelichtofen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalten in verschiedenen handwerklichen Arbeitsschritten und unter Anleitung einen Teelichtofen aus Tonelementen.

– Samstag, 22. Januar, und Sonntag, 23. Januar, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

– Samstag, 5. Februar, und Sonntag, 6. Februar, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

– Samstag, 26. Februar, und Sonntag, 27. Februar, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer: 1,5 h, max. 8 Teilnehmende; Workshop-Preis: 30 Euro zzgl. Eintritt in die Autostadt

Faszination Computerspiel

Erwachsene lassen sich von der Faszination der Computerspiele begeistern. Im Workshop „Faszination Computerspiel“ tauchen sie selbst in die würfelförmige 3D-Landschaft des populären digitalen Spieleklassikers „Minecraft“ ein.

– Samstag, 29. Januar, und Sonntag, 30. Januar, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer: 2,5 h, max. 10 Teilnehmende; Workshop-Preis: 30 Euro zzgl. Eintritt in die Autostadt

Klangreise

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich auf eine circa einstündige fantasievolle Klangreise. Sie tauchen dabei in die Welt der Klänge von Ocean Drum, Klangschale und Gong ein und beobachten die wohltuende Wirkung auf Körper und Geist.

– Samstag, 5. Februar, und Sonntag, 6.Februar, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

– Samstag, 19. März, und Sonntag, 20. März, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer: 1,5 h, max. 10 Teilnehmende; Workshop-Preis: 18 Euro zzgl. Eintritt in die Autostadt

Kreatives und Nützliches aus Holz

Ob Stehpult, Schlüsselbrett oder Kopfhörerhalterung – Interessierte setzen sich mit verschiedenen Verarbeitungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten von Holz auseinander. Anschließend produzieren sie ein nachhaltiges und geschmackvolles Werkstück.

– Samstag, 26. Februar, und Sonntag, 27. Februar, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer: 2,5 h, max. 12 Teilnehmende; Workshop-Preis: 35 Euro zzgl. Eintritt in die Autostadt

Bilder gestalten und bearbeiten

Nach einer gemeinsamen Fotosession im Park bekommen die Teilnehmenden einen Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Bei der anschließenden digitalen Bearbeitung ihrer eigenen Aufnahmen erhalten sie jede Menge wertvoller Tipps und Tricks.

– Samstag, 5. März, und Sonntag, 6. März, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer: 2,5 h, max. 10 Teilnehmende; Workshop-Preis: 30 Euro zzgl. Eintritt in die Autostadt

Körperpflege-Manufaktur

Die Teilnehmenden erfahren, wie sich Körperpflege-Produkte aus natürlichen Rohstoffen ohne Mikroplastik, Duftstoffe und andere Zusatzstoffe herstellen lassen.

– Samstag, 5. März, und Sonntag, 6. März, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

– Samstag, 19. März, und Sonntag, 20. März, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer: 2,5 h, max. 10 Teilnehmende; Workshop-Preis: 45 Euro zzgl. Eintritt in die Autostadt

Sugar and Friends

Im Smart Food-Workshop „Sugar and Friends“ wird gezeigt, wie sich unter anderem leckere Pralinen sowie saftige Kuchen mit gesunden Zutaten und ohne Zugabe von raffiniertem, weißem Zucker herstellen lassen.

– Samstag, 12. März, und Sonntag, 13. März, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer: 2,5 h, max. 12 Teilnehmende; Workshop-Preis: 30 Euro zzgl. Eintritt in die Autostadt

Weitere Informationen zu den kostenpflichtigen Workshops gibt es unter: www.autostadt.de sowie telefonisch unter 0800/288 678 238 oder per Mail an bildung@autostadt.de.

Besucher können täglich mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte in die Autostadt kommen, es gilt die 2G-plus-Regel und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes der Standards FFP2 oder KN95/N95. Die Hygienevorschriften und Verhaltensregeln sind online unter www.autostadt.de/aktuell einsehbar.

