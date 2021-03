Wolfsburg

Ostern steht vor der Tür, doch die Restaurants haben für Besucher geschlossen. Wer auf ein feines Osteressen nicht verzichten möchte, kann allerdings an vielen Stellen in Wolfsburg bestellen und abholen oder sogar liefern lassen. Auch für Vegetarier gibt es Optionen, allerdings nicht viele. Hier die Übersicht:

Wolfsburg

Das Awilon im Kunstmuseum bietet eine Osterbox an, mit der man sogar Freunde in ganz Deutschland beglücken kann, denn der Postversand ist möglich. Die Box für zwei Personen enthält Wachtelbrüstchen, Eintopf à la Bouillabaisse, Rücken vom Salzwiesenlamm oder Seeteufel und Rhababer-Nusskuchen. Die Speisen sind vorgegart und müssen vor Ort nur noch erwärmt werden. Bestellen können die Kunden unter (05361) 25599 oder per Mail an awilon@wolfsburg.de. Vorbestellte Boxen können am Freitag und Samstag, 2. und 3. April, jeweils von 11 bis 14.30 Uhr abgeholt werden.

Wie schon an Weihnachten: Das Awilon verschickt Boxen mit Festschmaus. Quelle: Britta Schulze

Auch das Parkhotel bietet Speisen zum Aufwärmen: Es gibt Kräuter-Creme-Suppe oder Lachs, Lammkeule oder gratinierte Aubergine, Eierlikörmousse oder Crème Caramel mit Bananenmuffin. Bestellungen werden bis Mittwoch, 31. März, 18 Uhr unter (05361) 505-263 entgegengenommen. Abgeholt werden können die Speisen am Ostersamstag zwischen 13 und 14 Uhr – gekühlt sind sie drei Tage lang haltbar.

Im Restaurant Schlossremise können Gäste wählen zwischen Antipasti und Spargelsuppe zur Vorspeise, Lamm, Kalbsbraten, Kalbsschnitzel und Rotbarsch mit Lachs und Garnelen. Zum Nachtisch gibt es Limettencreme oder Rüblikuchen. Das Menü kann Karfreitag und Samstag zwischen 17 und 20 Uhr, Ostersonntag zwischen 11 und 14 Uhr und zwischen 17 und 20 Uhr und am Ostermontag zwischen 11 und 14 Uhr abgeholt werden. Bestellungen werden per Whatsapp unter 0160-8054664 entgegengenommen.

Wer Ostern auf Italienisch möchte, wird bei Conca d’oro fündig: Antipasti, zur Hauptspeise Pasta, Fleisch oder Fisch und zum Nachtisch Erdbeertorte. Bestellungen werden bis spätestens Ostersamstag unter (05361) 2729456 entgegengenommen.

Autostadt: Für Besucher vor Ort sind die Restaurants zwar geschlossen, dafür werden Frühstück und Ostermenü to go abgegeben oder verschickt. Quelle: Roland Hermstein

Auch die Autostadt Wolfsburg bietet Osterschmaus an, allerdings zum Selbst-fertig-zubereiten in 35 bis 40 Minuten: Hochzeitssuppe, Kalbsfilet und ein mehrteiliger Nachtisch aus Rüblitörtchen, Schokohasen-Lolli und einer Flasche Eierlikör. Die Speisen können selbst abgeholt oder per Post zugestellt werden. Das Paket kann für eine, zwei oder vier Personen bestellt werden. Geordert wird unter autostadt-restaurants.regiondo.de/ostergenuss-fur-zu-hause. Wer zu Ostern gerne festlich frühstückt, kann sich auch ein Frühstück für zwei bestellen.

Fallersleben

Beim Fallersleber Brauhaus kann man zwischen Hähnchen, Schwein, Kalb, Lamm, Lachs und Schnitzel für Kinder wählen – nur Vegetarier haben es bei dieser Auswahl schwer. Dafür gibt es zu jedem Essen einen halben Liter selbstgebrautes Bier und Kaiserschmarrn. Bestellen kann man unter (05362) 3140, abgegeben werden die Speisen an Ostersonntag, 4. April, und Ostermontag, 5. April, je von 11 bis 14 und von 17.30 bis 19 Uhr.

Altes Brauhaus in Fallersleben: Von hier kommt an Ostern nicht nur gutes Essen, sondern natürlich auch selbst gebrautes Bier. Quelle: Roland Hermstein

Das Occhipinti bietet ebenfalls viele Speisen zur Auswahl an, unter anderem hausgemachte Lasagne, Seeteufel, Spaghetti mit Garnelen, Spargel mit Schnitzel. Zum Nachtisch gibt es Rüblischnitte, Tiramisu oder Crème Brulée. Bestellt wird unter (05362) 507042, abgeholt werden können die Bestellungen vom Donnerstag, 1. April, bis Mittwoch, 7. April, täglich von 11.30 bis 14 und von 18 bis 19.30 Uhr.

Brackstedt

In der Brackstedter Mühle gibt es ein veganes Frühlings-Samt-Süppchen und neben Lammkeule und Rinderroulade auch Spargelrisotto mit Falafel und Joghurt-Dip. Das Essen kann entweder kalt (Mittwoch und Donnerstag zwischen 14 und 17:30 Uhr und Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr) oder warm (Ostersonntag und Ostermontag, 11 bis 13 Uhr) abgeholt werden. Bestellungen werden unter (05366) 900, per Mail an reservierung@brackstedter-muehle.de oder direkt im Online-Shop entgegengenommen.

Kästorf

Das Hotel und Restaurant Blume bietet an Ostersonntag und -montag zum Beispiel Braunschweiger Stangenspargel, Lammkeule und Zanderfilet zum Abholen an. Spargelcremesuppe und Mascarpone-Creme runden das Mahl ab. Bestellungen werden unter (05361) 61332 entgegengenommen.

Nordsteimke

Auch das Restaurant Wildfrisch lässt sich einiges einfallen: Am Karfreitag gibt es von 8 bis 11 Uhr Frühstück in verschiedenen Varianten zum Abholen (allerdings ist Eile angesagt, die Bestellung muss auch hier 48 Stunden vor Abholung eingehen). Von Samstag bis Ostermontag gibt es ein Ostermenü aus Bärlauchsuppe, Lammkeule und Mascarpone-Panna-Cotta – in leicht abgewandelter Form gibt es diese Menüfolge auch für Wohnmobile-Gäste.

Beim Wildfrisch: Auf Wunsch gibt es das Ostermenü auch an die Wohnmobiltür. Quelle: Roland Hermstein

Und wer selbst mitmachen will, kann sich eine vorbereitete Kochbox abholen. Bestellungen werden unter (05363) 8133310 oder per Mail an info@wildfrisch.de angenommen. Abhol-Zeiten sind Montag bis Samstag 17 bis 20.30 Uhr und Sonntag 11 bis 15 Uhr.

Der Lindenhof bietet als Oster-Special unter anderem Zungenragout, Lammrücken und Kabeljau an. Bis zum 31. März, 20 Uhr, kann vorbestellt werden (unter 05363-97573), Abholung ist Ostersonntag von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 19 Uhr und Ostermontag von 11 bis 15 Uhr möglich. Auf Wunsch wird das Essen für einen Aufpreis auch geliefert. Nachmittags gibt es außerdem Kuchen- und Tortenauswahl.

Grafhorst

Das Restaurant Krüger bietet Spargel in allen Variationen im Menü oder als einzelnen Gang an. Ostersonntag und Ostermontag kann das Essen von 11.30 bis 14 Uhr abgeholt werden. Bestellungen müssen zwei Tage vorher unter (05364) 1323 oder per Email info@hotel-restaurant-krueger.de eingegangen sein.

Von Frederike Müller