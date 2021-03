My Choice In unserer neuen Ausstellungsreihe My Choice bekommen Gastkuratoren die Möglichkeit ihre ganz persönliche Sichtweise auf zeitgenössische Kunst 🖼 vorzustellen. Im gemeinsamen Dialog können sie so ihre subjektiven Kunstgeschichten präsentieren. Zusammen mit unserer Gastkuratorin Dora Balistreri von der Italienischen Konsularagentur Wolfsburg starten wir jetzt in die vierte Auflage der Ausstellungsreihe. In den nächsten Wochen nehmen wir dich mit auf unsere gemeinsame Reise durch die Kunstsammlung in der Städtischen Galerie. Einen ersten Einblick in das Treffen bekommst du in unserem Video 🎬.