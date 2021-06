Diese Wolfsburger Bauten werden beim Tag der Architektur zu sehen sein

Wolfsburg

So langsam kehrt etwas Normalität wieder ein in die Zeiten der Corona-Pandemie. Nachdem im vergangenen Jahr der „Tag der Architektur“ ausfallen musste, soll dieses Ereignis nach Vorstellungen der Architektenkammer Niedersachsen sowie dem Forum Architektur Wolfsburg diesmal am 27. Juni auf alle Fälle stattfinden. Noch ist man allerdings nicht sicher, ob Präsenzveranstaltungen mit Besuchern oder ausschließlich digitale Formate bzw. Hybridveranstaltungen möglich sind. Angeboten wird in Wolfsburg mit Sicherheit derzeit eine interessante Radtour allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl.

Fachpersonal des Forums Architektur führen Interessierte zu markanten architektonischen Besonderheiten der Stadt Wolfsburg, unter anderem werden die Freianlagen des Schulzentrums Fallersleben in Augenschein genommen. Weitere Ziele sind das Kinder- und Familienzentrum in der Nordstadt, der Wohnzwilling und die Kita in den Hellwinkel Terrassen, die Steimker Gärten und die Splace Apartments. Eine Anmeldung ist allerdings zwingend erforderlich unter der Anschrift forum.architektur@stadt.wolfsburg.de.

Grundschule Wendschott: Das Gebäude wird beim Tag der Architektur vorgestellt. Quelle: Lars Landmann

In Wolfsburg startet die geführte Radtour am Sonntag, 27. Juni, um 14 Uhr am Schulzentrum in der Karl-Heise-Straße in Fallersleben. Eine weitere individuelle Radroute ist derzeit in Arbeit und wird noch detailliert bekannt gegeben.

Fallersleben Schulzentrum: Die Außenanlagen werden gezeigt. Quelle: Landmann

55 Städte und Gemeinden in Niedersachsen und Bremen zeigen am 27. Juni ihre bemerkenswerten Objekte, für Wolfsburg hat das Auswahlgremium der Architektenkammer Niedersachsen insgesamt sieben vollendete Bauprojekte ausgewählt, die an diesem Tag einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

„Schwerpunkte sind dabei zunächst Maßnahmen für den Kinder- und Bildungsbereich“, so sagte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide bei der Präsentation der ausgewählten Objekte und nannte dabei die Kita Hellwinkel, das Kinder- und Familienzentrum Kreuzheide, die Gestaltung der Freianlage am Schulzentrum Fallersleben und die Grundschule Wendschott.

Steimker Gärten: Auch hier sollen Führungen stattfinden. Quelle: VWI

Den zweiten Part bildet die Wolfsburger Wohnbauoffensive, die mit dem Wohnzwilling in den Hellwinkel Terrassen, dem Baugebiet Steimker Gärten und den Splace Apartments als Ergänzung der Siedlung Wellekamp dokumentiert wird. Zuvor hatten Stadtbaurat Hirschheide und Esther Orant vom Forum Architektur zur Wolfsburger Programm-Präsentation Michael Peter aus dem Vorstand der Architektenkammer Niedersachsen sowie beteiligte Architekten und Projektentwickler begrüßen können, die sich im markanten Wohnzwilling in den Hellwinkel Terrassen trafen, um ihre Arbeiten schon mal vorab vorzustellen.

Tag der Architektur: Diese Bauten werden vorgestellt In Kreuzheide hat das Braunschweiger Büro Dohle+Lohse das Kinder- und Familienzentrum geschaffen. Herausragend das lichte, zweigeschossige Foyer. Ebenfalls Dohle +Lohse haben die Kita Hellwinkel-Terrassen realisiert. Zusammen mit der bestehenden Schule bildet der Neubau den Campus Hellwinkel als Bestandteil des neuen Wohnquartiers. Eine Besonderheit ist das freie Nutzungskonzept. Drei Krippen- und drei Kitagruppen fühlen sich in dem zweigeschossigen Gebäude sehr wohl. Aus dem Bereich Schulbau wurde die Erweiterung der Grundschule Wendschott ausgewählt. Die Wolfsburger Architekten Koller, Heitmann, Schütz zeichnen verantwortlich für die markante Holztafelbauweise des neuen Objekts. Ebenfalls in den Bereich Schule fällt die Freiraumgestaltung für das Schulzentrum Fallersleben, eine Arbeit des Berliner Ateliers Loidl Landschaftsarchitekten. Die unterschiedlich gestalteten Felder sind thematisch auf die angrenzenden naturwissenschaftlichen Fachräume abgestimmt. Im Bereich Wohnungsbau sind die Hellwinkel-Terrassen und die Steimker Gärten vertreten. Im Hellwinkel zeigt man den Wohnzwilling in Verlängerung des Nelkenweges. In den Steimker Gärten wird die städtebauliche Arbeit des Büros Brederlau und Holik(Braunschweig) vorgestellt. Der Entwurf reagiert auf die besondere Lage auf einer Anhöhe zwischen dem Steimker Berg, dem Hellwinkel und Reislingen Süd-West. Und bindet diese in die Gestaltung mit ein. Last not least zeigen Stauth Architekten aus Braunschweig das Projekt „Splace Apartments“. Hier treffen sich Tradition und Moderne in der Siedlung Wellekamp, die in den 1950er Jahren entstanden ist. Geschaffen wurden 56 Wohneinheiten mit Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie 60 möblierte Apartments.

Lesen Sie auch 20 Jahre Forum Architektur: Zum Jubiläum gibt es einen Kalender

Hubert Dohle (Braunschweig) und sein Team haben die 2020 eröffnete Kita in den Hellwinkel-Terrassen nach einem preisgekrönten Entwurf des finnischen Architekten Esa Ruskeepää realisiert, zudem in der Nordstadt sowie den Neubau des Kinder- und Familienzentrums in den Komplex der Leonardo da Vinci-Schule integriert. Architekt Peter Teicher (Hannover) und Projektentwickler Daniel Manthey (Braunschweig) zeichnen verantwortlich für den markanten Wohnzwilling in den Hellwinkel Terrassen, der speziell durch das energetische Konzept in der Fachwelt für Aufsehen gesorgt habe.

Von Burkhard Heuer