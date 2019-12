Diese Weihnachtspartys steigen in Wolfsburg

Wolfsburg

Stille Nacht, langweilige Nacht? Muss nicht sein: In Wolfsburg steigen jede Menge Partys an Heiligabend und den Feiertagen. Hier ein paar Anregungen für all die, die sich nach der Familienfeier noch ein bisschen austoben wollen:

Durchtanzen in der Esplanade

In der Esplanade wird an Weihnachten durchgetanzt: An Heiligabend gibt es das „X-Mas Bash“ mit DJ Red Mustang, am 25. Dezember steigt ab 21 Uhr die „Reunion“-Party mit DJ Manny Libero und John Minus, und am 26. Dezember legt DJ Cream „Black Beats“ auf.

Indie-Musik im Sauna-Klub

Im Sauna-Klub am Hallenbad steigt am ersten Feiertag das „Weihnachtsspektakel“ mit Indie.Disko.Gehn. Es gibt Indie, Electro, Brit und Pop von der Platte – ein musikalisches Résumé des Indie Jahres 2019, gepaart mit einer Menge Klassikern. Los geht die Party am Mittwoch, 25. Dezember, um 22 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Oldie Night in Mörse

Am selben Abend läuft im Chris Inn in Mörse die „Oldie Night mit den Sonny Boys“. Ab 19.30 Uhr gibt es Live-Musik, der Eintritt kostet 13 Euro.

Weihnachtsparty in Lehre

Auch in der Börneken-Halle in Lehre kann man sich am 25. Dezember ein paar Weihnachtskalorien von den Hüften tanzen. Los geht es um 21 Uhr. Tickets kosten rund 10 Euro.

Karaoke und Konzert im Irish Pub

Wer die Nase voll hat von „Ihr Kinderlein kommet“ am Klavier, kann außerdem am 25. Dezember auch Rockigeres singen: Im Irish Pub steigt ab 21 Uhr die Karaoke-Party. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 26. Dezember, geht es im Irish Pub übrigens schon weiter: Ab 20 Uhr spielt die Irish-Folk-Band „Clonmac Noise“ – auch hier ist der Eintritt frei.

Vorfeiern für Silvester

Im Sauna-Klub findet derweil schon mal ein „ Silvester Warm-Up“ statt. Ab 23 Uhr gibt es als Vorgeschmack auf die Silvesterparty schon mal die besten Hits der 80er und 90er zu hören. Außerdem werden hier Karten für die große Party zum Jahreswechsel verlost – die letzte Chance, an Tickets zu kommen. Der Eintritt am Donnerstag kostet fünf Euro.

Rock’n’Roll in Vorsfelde

Ebenfalls am zweiten Feiertag, allerdings in Vorsfelde, tritt die Band „Pretty in Pink“ auf – längst ein Traditionskonzert in der „Kupferkanne“. In diesem Jahr hat die Band Überraschungsgäste aus der Wolfsburger Rock’n’Roll-Szene eingeladen. Auf dem Programm stehen Songs der wilden 50er bis goldenen 70er Jahre. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 26. Dezember, um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

