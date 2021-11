Wolfsburg

Einfach mal einen Glühwein oder Kakao bestellen und die besinnliche Stimmung genießen – das wird auch in diesem Jahr wieder möglich sein. Nach langem Hin und Her über die Corona-Beschränkungen im Winter finden in Wolfsburg drei Weihnachtsmärkte statt. Der Fallersleber Weihnachtszauber und der Vorsfelder Weihnachtsmarkt wurden abgesagt. Hier finden Sie einen Überblick über diesjährige Weihnachtsmärkte.

Wolfsburger Weihnachtmarkt in der Porschestraße:

– Vom 22. November bis zum 23. Dezember 2021

– Montags bis donnerstags von 11 bis 21 geöffnet, freitags und samstags von 11 bis 22, Sonn- und Feiertags von 13:00 bis 20:00

– Hier gibt es Souvenirs, Glühwein, Bratwurst und Kunsthandwerk

– Außerdem findet ab dem 25. November täglich eine Lichtshow am Neuland Haus statt

– Aufgrund der 2G-Verordnung der Stadt sollen alle Bewirtungsleistungen auf dem Weihnachtsmarkt nur mit dem Bändchen fürs Handgelenk in Anspruch genommen werden können

– Die Bändchen gibt es an den Ausgabestellen auf dem Hugo-Bork-Platz, vor der City-Galerie und im Wolfsburg Store gegen Vorlage eines Impfnachweises oder Genesungszertifikats

Wintermarkt in der Autostadt:

– vom 26. November bis zum 28. Dezember 2021

– Montags bis freitags von 14 bis 2 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr

– Hier gibt es eine Eislauffläche (täglich von 10 bis 22 Uhr), eine Eisdisco (täglich von 17 bis 22 Uhr), eine Schneespielwelt für Kinder (täglich von 12 bis 22 Uhr und die Krimilesungen „Crime in Prime“ am 2., 9. und 16. Dezember

– Gemäß der 2G-Verordnung der Stadt Wolfsburg müssen Besucher damit rechnen, dass ein Impfnachweis oder Genesenenzertifikat vorgezeigt werden muss

Weihnachtsstraße in der Selkebachstraße in Lehre:

– Geplant am 27. November von 15 bis 21 Uhr

– Die Stiftung Lebendiges Lehre wird die Selkebachstraße einen Nachmittag lang in eine „Winterstraße“ verwandeln

-Rund zwanzig Stände bieten künstlerisches Handwerk von Schmuck bis zu Blumengestecken sowie leckeres Essen und Getränke an. Für die Kinder wird es Stockbrot an einer Feuerschale geben. Auch Musik wird es geben – mehr wollen die Veranstalter aber noch nicht verraten

– Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln: an den beiden Eingängen von östlicher und westlicher Richtung in die Selkebachstraße muss Impfausweis, Genesungsbescheid vorgezeigt werden - sofern 3G gilt, reicht auch ein tagesaktueller Negativtest

Von Niklas Jan Engelking