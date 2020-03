Wolfsburg

Die Volksbank Brawo hat wegen Corona alle Geschäftsstellen in Wolfsburg bis auf vier geschlossen. Die Versorgung mit Dienstleistungen und Bargeld sei aber sichergestellt. In Wolfsburg soll die Zentrale Am Mühlengraben sowie die Geschäftsstellen Lange Straße und Detmerode geöffnet bleiben, außerdem die Filiale in Fallersleben. „Die jeweiligen Öffnungszeiten der Geschäftsstellen bleiben unverändert“, heißt es seitens der Volksbank.

Schutz von Kunden und Mitarbeitern hat Vorrang

„Der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter steht an oberster Stelle für uns“, sagte Markus Beese, Marketingleiter der Volksbank Brawo. Man bewerte die Situation aufgrund der sich dynamisch verändernden Faktenlage zur Ausbreitung des Coronavirus teilweise stündlich neu. „Daher haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, als Schutzmaßnahme vorsorglich einzelne Geschäftsstellen vorübergehend zu schließen. Wir bitten unsere Kunden hierfür um Verständnis.“

Bargeldversorgung sichergestellt

Die Versorgung der Kunden mit Finanzdienstleistungen und Bargeld sei sichergestellt. Auch in den geschlossenen Geschäftsstellen blieben die SB-Bereiche geöffnet. Wer Kontakt mit Bargeld vermeiden möchte, dem empfiehlt die Volksbank die Kartenzahlung. In vielen Geschäften könne kontaktlos bezahlt werden.

Beratungstermine möglichst per Telefon

In den geöffneten Geschäftsstellen fänden Beratungstermine eigenverantwortlich statt, sollen aber möglichst per Telefon oder über digitale Kontaktwege erfolgen oder verschoben werden. Die geschlossenen Geschäftsstellen böten telefonische Beratungen für die Kunden an. Die Volksbank will alternative Kontaktmöglichkeiten ausbauen. Das Online-Banking bleibe über www.volksbank-brawo.de erreichbar, das Kundenservicenter an Werktagen in der Zeit von 8 bis 19 Uhr unter Tel. 0800 269 910 66.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion