Diese Kandidaten und Kandidatinnen hoffen in Wolfsburg auf Erststimmen

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg bildet gemeinsam mit dem Landkreis Helmstedt den Wahlkreis 51. Alle Wahlberechtigten haben bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, je zwei Stimmen: eine für einen Einzelkandidaten oder eine Einzelkandidatin und eine zweite für eine Partei. Insgesamt gibt es 299 Wahlkreise in der Bundesrepublik Deutschland. Um Wahlkreis 51 treten elf Personen bei der Direktwahl an – das sind drei mehr als bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017.

Damals teilten sich Falko Mohrs (SPD) und Günther Lach (CDU) die Wahllokale quasi mehrheitlich untereinander auf. Direkt gewählt wurde Mohrs, über die Parteiliste/Zweitstimme) zog Pia Zimmermannn (Die Linke) in den Bundestag ein.

Für die CDU am Start: Andreas Weber aus Königslutter. Quelle: Britta Schulze

Diplom-Kaufmann Falko Mohrs hofft bei der Wahl auf Anerkennung seiner Arbeit seit 2017, Zimmermann und Lach treten 2021 beide nicht wieder an. Diesmal gehen Andreas Weber (Landesgeschäftsführer der CDU aus Königslutter) und Bernd Mex (Linke, bisher Fraktionsgeschäftsführer in Wolfsburg) für die beiden Parteien ins Rennen.

Prominenter Kandidat: Frank Bsirske tritt für Bründnis 90/Die Grünen bei der Direktwahl an. Quelle: Boris Baschin

Hinzu gesellt sich prominente Konkurrenz mit hohen Erwartungen von Seiten der Partei Bündnis 90/Die Grünen: Rentner Frank Bsirske, der bisher zwar noch nicht lange als Politiker, dafür aber als Chef der Gewerkschaft Verdi (2001 bis 2019) einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat.

Auch Parteilose gehen an den Start

Auf viele Erststimmen aus Wolfsburg hoffen außerdem Dora Weigl (ÖDP, Frisörin), Johann Hönig (parteilos, 2017 schon als OpaBravehart dabei), Peter Kunick (MLPD, Elektriker aus Braunschweig), Kristin Krumm (FDP-Chefin in Wolfsburg, Immobilienmaklerin und auch 2017 schon dabei), Stephanie Scharfenberg (AfD-Vorsitzende und Rechtsanwaltsgehilfin), Wilfried Wiesenthal (parteilos für den Klimaschutz, Kaufmann) und Frank Schrödel (Freie Wähler, Anlagenmechaniker).

Wahlplakate für die Bundestagswahl: Am 26. September entscheidet sich, wer in den Bundestag einzieht. Quelle: Britta Schulze

Bei der Zweitstimme ist der letztlich der parteiinterne Listenplatz der Kandidaten und Kandidatinnen dafür ausschlaggebend, wer in den Bundestag einzieht. Hier geht es nämlich grundsätzlich darum, in welchem Mehrheitsverhältnis Vertreter der Parteien die Grundsätze ihrer Wahlprogramm im Bundestag vertreten – und wer damit die größte Chance aufs Kanzleramt hat. Deshalb ist die Zweitstimme die „wichtigere“ Stimme, denn es geht um die politische Richtung für die gesamte Regierung.

Von Andrea Müller-Kudelka