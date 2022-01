Diese Corona-Regeln gelten jetzt an den Wolfsburger Schulen

Wolfsburg

Am Montag hat für viele Kinder und Jugendliche in Wolfsburg wieder der Schulalltag begonnen. Die WAZ erklärt, welche Regeln jetzt gelten.

Wie soll der Unterricht stattfinden?

– Geplant ist das „Szenario A“ – und daher der Präsenzunterricht. Die Schulen sollen laut dem Land möglichst das ganze Jahr über geöffnet bleiben. Das „Kohortenprinzip“ bleibt bestehen. Bei einem Verdachtsfall müssen sich alle Mitglieder der Lerngruppe an fünf Schultagen hintereinander testen – auch vollständig Geimpfte oder Genesene.

Welche Besonderheiten gibt es zum Schuljahresbeginn?

– Ab dem ersten Schultag müssen alle Personen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) tragen, auch Kinder unter 14 Jahren. Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt.

Wie oft müssen Tests stattfinden?

Um mögliche Infektionen so früh wie möglich zu erkennen, müssen sich alle Schülerinnen und Schüler in den ersten sieben Tagen des neuen Schuljahres täglich testen. Davon ausgenommen sind vollständig geimpfte und genesene Personen. Ab Montag, 17. Januar, sind dann drei Tests pro Woche erforderlich.

Realschule Fallersleben: Direktorin Almut Henkel sortiert die Selbsttests für die Klassen. Geimpfte und genesene Schüler müssen sich nicht testen. Quelle: Britta Schulze

In welchen Bereichen gilt eine Maskenpflicht?

– Es bleibt bei der umfassenden Maskenpflicht für Schüler und Lehrer im Schulgebäude. Kinder und Jugendliche aller Klassen und Schulformen müssen auch während des Unterrichts eine Maske tragen. Dabei sind FFP2-Masken und medizinische Masken erlaubt.

Im Freien, im Sportunterricht sowie während der Lüftungspausen dürfen die Schülerinnen und Schüler laut dem Land „Maskenpausen“ einlegen und den Mund-Nasen-Schutz ablegen.

Warum gibt es in vielen Schulen noch immer keine Luftfilter?

– Die Stadt hat Anfang 2021 gemeinsam mit der Ostfalia Hochschule Luftreiniger in Schulen und Kitas getestet und war nicht von ihnen überzeugt. Stadtsprecherin Groth betont: „Als Ergebnis ist grundsätzlich festzustellen, dass die natürliche Lüftung durch Stoß- oder Querlüftung eine hohe Wirksamkeit für den Luftaustausch hat.“ Die Schulen sollen ihre Räume daher weiterhin alle 20 Minuten für fünf Minuten lüften. „Zur Unterstützung stellt die Stadt CO2-Ampeln zur Verfügung“, erklärt Groth. Sie zeigen an, wann der CO2-Gehalt in der Luft so hoch ist, dass Schüler und Lehrer das Fenster öffnen sollten.

Mobiler Luftfilter: Einige Wolfsburger Schulen sollen jetzt doch welche erhalten. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Überall dort, wo Stoß- und Querlüftung nicht möglich ist, sollen laut der Stadt jetzt doch mobile Luftreiniger zum Einsatz kommen. Eine Eilvorlage des Landes ermöglicht die Bestellung der Geräte. Die Stadt hatte die Luftfilter zunächst aufgrund der Ergebnisse des Tests mit der Ostfalia grundsätzlich abgelehnt.

Was ist mit den Abstands- und Hygieneregeln?

– Die bereits bekannten und eingeübten Abstands- und Hygieneregeln gelten nach den Ferien weiterhin. Hierzu zählen regelmäßiges Händewaschen und Abstandhalten.

Was gilt im Schulbus?

– In allen Bussen besteht eine Maskenpflicht, die genauso gestaltet ist, wie die im Schulgebäude.

Von der Redaktion