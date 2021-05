Diese Corona-Regeln gelten am Wochenende in Wolfsburg

Kostenlose Tests in Apotheken:

Galerie Apotheke in der City Galerie

Easy Apotheken, Schlesierweg 14 und in der Porschestraße 47

Detmerode Apotheke, Detmeroder Markt 9

Oststadt Apotheke, Georg-Friedrich-Straße 11

Hansa Apotheke, Hansaplatz 12

Osterloh-Apotheke, Westerstraße 23

Testen beim Hausarzt:

Auch einige Ärzte in Wolfsburg bieten Schnelltests an. Wer dabei ist, lässt sich über die Arztauskunft Niedersachsen herausfinden. Dazu kann über die Suche der Name des Arztes eingeben werden. Unter „Mehr erfahren“ ist dann aufgeführt, ob die Praxis Corona-Schnelltests anbietet: www.arztauskunft-niedersachsen.de

Testen im DRK Seniorenzentrum in Vorsfelde:

DRK Seniorenwohnanlage , Neues Feld 1-3

DRK Seniorenzentrum in Vorsfelde, Fritz-Weiberg-Straße 2a

Die Corona-Testzentren in Wolfsburg:

Corona-Testzentrum, Porschestraße 38

Corona-Tests in der Heinrich-Nordhoff-Straße 107

Corona Schnelltestcenter Wolfsburg in der City Galerie

Corona-Testzentrum am MTV-Center in Vorsfelde in der Carl-Grete-Straße 41

DLRG Ortsgruppe Vorsfelde bietet Testungen im Ludwig-Klingemann-Haus in der Amtsstraße 35

VfB Fallersleben bietet Testungen in der August-Lücke-Straße 1 an

DRK bietet mit der Caritas ein Corona-Schnelltestzentrum im Föhrenkrug an der Pestalozziallee 3 an

Auf dem Parkplatz von Real im Heinenkamp, Brandgehaege 9

Corona-Testzelte auf dem Parkplatz vom Bauking-Hagebaumarkt, Karl-Ferdinand-Braun-Ring

Corona-Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf

Auf dem Parkplatz der Designer Outlets Wolfsburg

Drive-In-Teststationen (können auch ohne Auto genutzt werden):

Drive-in-Teststation am Allerpark auf dem Schützenplatz

Drive-in-Teststation auf dem Kurzzeitparkplatz bei der Autostadt

Drive-in-Teststation am Berliner Ring in der Teutloff-Akademie, Am Mühlengraben 22-24

Drive-in-Teststation beim Globus Baumarkt, Wolfsburger Landstraße 7, in Fallersleben

Drive-in-Teststation auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde, An der Meine 6

Drive-in-Teststation auf dem Schützenplatz in Velpke