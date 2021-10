Wolfsburg

Ab Donnerstag gilt eine neue Allgemeinverfügung für Wolfsburg – weil die Inzidenz am Dienstag fünf Werktage in Folge über dem Schwellenwert 50 lag. Grundsätzlich gilt überall die 3-G-Regel: In geschlossenen Räumen muss also in der Öffentlichkeit die Impfbestätigung, ein Genesenen-Nachweis oder ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Zudem gilt die Abstands- und Maskenpflicht (außer beim Essen und Trinken) sowie Hygienemaßnahmen (AHA+L-Regel).

Betriebe und Einrichtungen können nach eigenem Ermessen auch die 2-G-Regel anwenden. Dann sind nur Geimpfte und Genesene sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen, aber einem Negativ-Test vorweisen, zugelassen. Dafür entfallen Abstandsregelungen und die Maskenpflicht.

Zur Erinnerung: Corona-Tests sind seit Montag, 11. Oktober, kostenpflichtig – außer für Kinder und Jugendliche.

Diese Regeln ab Donnerstag, 14. Oktober:

– Grundsätzlich ist ein Abstand von 1,50 Metern zu anderen Personen oder Gruppen einzuhalten.

– Die Maskenpflicht gilt in allen Bussen und Bahnen sowie in allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen, bis ein Sitzplatz eingenommen worden ist. Dazu gehören auch der Einzelhandel, Theater, Kinos, Freizeiteinrichtungen (außer Sport- und Fitness). Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren dürfen statt medizinischen Masken auch Stoffmasken tragen.

– Bei privaten Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel als Empfehlung. Bei mehr als 25 Personen müssen Kontaktdaten erhoben werden.

– Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmenden müssen genehmigt werden – egal ob drinnen oder draußen. Es gilt dann die 3-G-Regel (außer bei rechtlich vorgeschriebenen Sitzungen oder religiösen Veranstaltungen). Bei Großveranstaltungen mit mehr als 5 000 Teilnehmenden dürfen die Plätze nur zu 50 Prozent besetzt werden (Ausnahme: 2-G-Regel).

– In der Gastronomie ist kein Impf-, Genesen- oder negativer Test-Nachweis vorgeschrieben. Die 2-G-Regelung in Innenräumen kann aber freiwillig gewählt werden, um die Auslastungs-Kapazität zu erhöhen.

– In Discos oder Clubs gilt unabhängig vom Inzidenzwert immer eine Kapazitätsbegrenzung (maximal 50 Prozent Auslastung) sowie die 3-G-Regelung und Maskenpflicht – außer bei 2-G-Veranstaltungen.

Maskenpflicht: In geschlossenen Räumen muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden – zumindest bis der jeweilige Sitzplatz erreicht ist. Eine Ausnahme bilden Fitness-Center und Sporthallen, wo Bewegung auch ohne Maske erlaubt ist. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie betrachten die Kommunen die konkreten Infektionsherde und legen danach die Bestimmungen für öffentliche sowie private Veranstaltungen und Einrichtungen fest, die sich an den Vorgaben des Gesundheitsministeriums im Land Niedersachsen orientieren. Seit Ende der Sommerferien gibt es immer wieder einzelne Infektions- und Verdachts-Fälle an Schulen und Kitas – sowie eine in der Statistik sichtbare Spitze bei Menschen zwischen 30 und 49 Jahren, also in der Eltern-Generation. „Gerade die Delta-Variante verbreitet sich trotz Lüften und Maskenpflicht bei Kindern in größeren Gruppen recht schnell“, kommentiert Gesundheitsdezernentin Monika Müller, „trotzdem würde ich die Schulen oder Kitas nicht als Pandemie-Treiber bezeichnen.“

Von der Redaktion