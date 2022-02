Diese Corona-Regeln gelten ab sofort in Wolfsburg

Wolfsburg

Niedersachsen hat die „Winterruhe“ bis einschließlich 23. Februar verlängert. Hintergrund ist der deutliche Anstieg der Infektionszahlen durch die Omikron-Variante des Coronavirus. Außerdem hat das Land bei der 2G-plus-Regel und beim Sport Anpassungen vorgenommen, die für einzelne Personen auch Lockerungen beinhalten. Die WAZ gibt einen Überblick darüber, welche Regeln aktuell in Wolfsburg gelten.

Was hat sich bei der 2G-plus-Regel geändert?

Die 2G-plus-Regel besagt, dass alle Personen zusätzlich zu ihrem Impf- oder Genesenennachweis noch einen negativen Corona-Test benötigen. Davon ausgenommen waren bislang nur Personen, die eine Booster-Impfung erhalten haben . Ab sofort benötigen bei 2G plus auch Personen,

– die durch eine Impfung und nach einer Infektion mit dem Coronavirus genesen sind,

– bei denen die Zweitimpfung höchstens 90 Tage zurückliegt

– oder deren Infektion mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt

bei 2G plus keinen negativen Test mehr

Welche Kontaktbeschränkungen gibt es?

Ungeimpfte dürfen sich weiterhin nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Während lange Zeit Kinder bis einschließlich 14 Jahren dabei nicht mitzählten, zählen neuerdings nur noch Kinder bis einschließlich 13 Jahren nicht mit.

Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen sind weiter mit maximal zehn Personen erlaubt. Auch hier zählen Kinder bis einschließlich 13 Jahren nicht mit.

Welche Änderungen gibt es bei der Maskenpflicht?

Die FFP2-Maskenpflicht bleibt bestehen. Sie gilt derzeit in geschlossenen Räumen und bei Zusammentreffen mit anderen Personen, zum Beispiel im Einzelhandel, in Bus und Bahn, sowie in Kinos und Theatern.

Maskenpflicht: Beim Einkaufen ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Quelle: Britta Schulze

Welche Regeln gelten in der Gastronomie?

Für die Gastronomie in Wolfsburg hat sich durch die neue Corona-Verordnung nichts geändert: Gastronomen in Wolfsburg können die 2G-Regel anwenden, wenn sie dafür nur maximal 70 Prozent ihrer Kapazität nutzen. Wer sein Restaurant oder Café voll besetzen möchte, muss die 2G-plus-Regel anwenden. In der Gastronomie gilt außerdem die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, am Platz dürfen Gäste sie ablegen.

Im Restaurant: Künftig gilt die 2G-plus-Regelung. Quelle: Boris Baschin

Was ist mit Clubs und Diskotheken?

Sie bleiben weiter geschlossen. Eine neue Entscheidung könnte diesbezüglich frühestens bei der nächsten Konferenz von Bund und Ländern fallen – sie wollen Ende Januar wieder über die Corona-Lage beraten.

Welche Regeln gelten auf Wochenmärkten?

Die Stadt Wolfsburg hat eine Maskenpflicht auf Wochenmärkten eingeführt, hier ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Friseure, Optiker und Therapeuten: Was ist bei körpernahen Dienstleistungen zu beachten?

Bei körpernahen Dienstleistern gilt weiter die 3G-Regel. Ausgenommen davon sind medizinisch notwendige Behandlungen und Termine zur Blutspende – hier ist kein Nachweis erforderlich. In geschlossenen Räumen gilt eine FFP2-Pflicht, außer bei Behandlungen, bei denen das Gesicht unbedeckt bleiben muss. Zu den Betrieben, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, zählen unter anderem:

Friseure

Tattoo-Studios

Nagel-, Maniküre-, Pediküre- und Kosmetikstudios

Massagepraxen

praktische Fahrschulen

Prostitutionsstätten

Physio- und Ergotherapie

Podologie und Fußpflege

Heilpraktiker

Beim Friseur: Ab sofort gilt nur noch die 3G-Regel. Quelle: Britta Schulze

Fitnessstudio, Schwimmbad oder Sauna: Was gilt beim Sport?

Beim Sport in Innenräumen gilt grundsätzlich die 2G-plus-Regelung. Außerdem gilt eine FFP2-Maskenpflicht, solange kein Sport getrieben wird. Die Regelung trifft zum Beispiel auf Fitnessstudios, Kletterhallen und Schwimmbäder zu.

Wenn je Sportler zehn Quadratmeter oder mehr zur Verfügung stehen, ist kein negativer Test erforderlich. Es gilt dann die 2G-Regel. Wenn die Sportausübung unerlässlich für das Tierwohl ist, gilt lediglich die 3G-Regel.

Die 2G-plus-Regel entfällt zudem beim Profi- und Spitzensport, beim Training von Rettungsschwimmern, beim Schulsport sowie für dienstleistende Aufsichtspersonen.

Beim Sport draußen gilt die 3G-Regelung, wenn durchgehend ausreichend Abstand (1,5 Meter) eingehalten werden kann. Sofern der Abstand nicht durchgehend eingehalten werden kann, gilt die 2G-plus-Regelung.

Kino, Theater, Zoo: Welche Regeln gelten in Freizeiteinrichtungen?

In geschlossenen Räumen gilt die 2G-plus-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, auch auf dem Sitzplatz. Belegen die Einrichtungen nur 70 Prozent ihrer Kapazität, reicht auch die 2G-Regel anstatt der 2G-plus-Regel aus.

Dies betrifft insbesondere in:

Kinos und ähnlichen Kultureinrichtungen

Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen

Freizeitparks

Theater

Bei Zoos und Tierparks in der Region gilt in den Außenbereichen die 2G-Regel.

Im Theater: Auch hier gilt eine Maskenpflicht am Sitzplatz. Quelle: Boris Baschin

Was gilt im Wolfsburger Rathaus und in den Sprechstellen?

Seit Montag, 6. Dezember, dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete die Wolfsburger Stadtverwaltung betreten. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind nicht mehr geöffnet. Die 3G-Regel gilt auch in den Rathäusern C, E sowie in den Verwaltungsstellen, den Stadt- und Ortsteilsprechstellen und im Alvar-Aalto-Kulturhaus. Zudem gibt es die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Bus und Bahn: Welche Vorgaben gibt es hier?

Es ist Pflicht, in Bus und Bahn eine FFP2-Maske zu tragen. Ansonsten gilt weiter die 3G-Regel.

Welche besonderen Corona-Regeln gelten bei Übernachtungen im Hotel?

Für die Übernachtung gilt die 2G-plus-Regel (Gäste müssen bei Anreise sowie zweimal pro Woche während des Aufenthalts einen negativen Testnachweis vorlegen). In geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Auch in Hotels entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tests, wenn maximal 70 Prozent der Kapazität ausgeschöpft sind. Es reicht dann ein 2G-Nachweis. Für Übernachtungen im Rahmen berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung gilt lediglich die 3G-Regelung.

Von der Redaktion