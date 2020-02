Diese Auswirkungen hat Corona in Wolfsburg bereits

Wolfsburg

Wolfsburg rüstet sich für das Coronavirus: VW empfiehlt seinen Mitarbeitern, Auslandsreisen nur anzutreten, wenn sie dringend erforderlich sind, auf Händeschütteln und Umarmungen soll verzichtet werden. Betriebe haben Notfallpläne erarbeitet, falls ihre Mitarbeiter am Coronavirus erkranken, in Friseurgeschäften schützt sich das Personal mit Desinfektionsmittel. Die Stadt hat einen Krisenstab und eine Hotline eingerichtet.

Regale mit Desinfektionsmitteln sind leer

Die Regale mit Sterilium und anderen Desinfektionsmitteln sind in den Apotheken wegen der hohen Nachfrage mittlerweile leergeräumt. „Desinfektionsmittel sind so gut wie ausverkauft“, sagt Helge Hagedorn von der Phönix-Apotheke. Die Abgabe erfolge nur noch in haushaltsüblichen Mengen. „Wir raten unseren Kunden ohnehin zur üblichen Handhygiene.“ Das gründliche Waschen mit Seife reiche zum Schutz vor Viren vollkommen aus.

Engpässe bei Medikamenten

Von einem weiteren Problem berichtet Apotheker Sascha Strehmel. In China hat das Coronavirus die Produktion wichtiger Wirkstoffe für Medikamente lahmgelegt. „Man spürt, dass die Lieferschwierigkeiten in sensiblen Bereichen zunehmen“, sagt Strehmel. Das führe dazu, dass in Einzelfällen auf andere Medikamente umgestellt werden müsse.

Weil außerdem Atemschutzmasken schon seit Ende Januar Mangelware sind, treten nun zu allem Überfluss auch noch Betrüger auf den Plan. „Im Internet werden von Fakeshops Atemschutzmasken angeboten. Wer da bezahlt, bekommt die Ware nicht geliefert“, warnt Strehmel vor der Masche.

Mundmasken sind kein zuverlässiger Schutz

Ohnehin gibt es laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung keine Belege, dass solch eine Maske vor Infektionen schützt. Einzig für Erkrankte selbst kann es sinnvoll sein, durch einen Mundschutz andere vor Tröpfcheninfektionen durch Nieser zu schützen. „Ich halte es für eine Überreaktion, mit einem Atemschutz durch Wolfsburg zu laufen“, meint Dr. Bernadett Erdmann, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme im Klinikum Wolfsburg.

Schon seit dem Aufkommen des Coronavirus gab es in den Reisebüros verstärkt Nachfragen von Kunden – seit den ersten Fällen in Europa, vor allem in Italien, zeigen sich die Kunden vermehrt verunsichert. „Die Buchungen sind rückgängig. In Einzelfällen gab es sogar Stornierungen“, berichtet Gisele Born vom Reisebüro Derpart. Sie rechnet damit, dass viele Kunden in diesem Jahr vermehrt last minute buchen.

Faktenbox zum Coronavirus Die Stadt Wolfsburg hat eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter Tel. 05361-282828 montags bis sonntags von 10 bis 18 erreichbar. Mehr Infos gibt es auch auf der Internetseite www.wolfsburg.de/coronavirus. Dort stehen auch Links zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ein Infektionsrisiko besteht für Menschen, die sich in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet in China, Iran, Italien oder Südkorea aufgehalten haben oder den Kontakt zu einem Patienten hatten, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Auch wenn eine Ansteckung in Niedersachsen derzeit unwahrscheinlich ist, kann jeder vorsorglich etwas gegen Viren tun: Hände waschen, Abstand zu Erkrankten halten und vor allem die „Niesetikette“ einhalten, also in die Armbeuge husten und sich von Menschen wegdrehen, um andere zu schützen.

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel